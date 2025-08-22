Emisije
Farma

Dario dočekao djevojku na 'Farmi'! 'Ženske ruke na mom tijelu, mekane i nježne'

Na imanju je Dario dočekao posjet svoje djevojke i roditelja. Nakon tjedana provedenih u izolaciji, pobjednik mnogih izazova na 'Farmi' pokazao je i svoju najnježniju stranu

RTL.hr
22.08.2025 20:30

"Ženske ruke na mom tijelu, osjetim da nisu farmerske, mekane i nježne. Ne znam je li sanjam ili što se događa. Osjećaj je fenomenalan, napokon da je vidim, nedostaje mi njen miris, nedostajalo mi je sve", rekao je Dario dok je grlio svoju djevojku. Ni ona nije skrivala emocije: "Presretna sam što ga mogu vidjeti, zagrliti, poljubiti i nadam se da će ovo proći brzo da mi se što prije vrati doma."

Dario i Dea, Farma
Dario i Dea, Farma FOTO: RTL

Posebno emotivan trenutak bio je i dolazak Darijevih roditelja. Svi su se izgrlili, a majka poručila: "Nisam mogla dočekati da ga vidim." Romantično buđenje i obiteljski zagrljaji unijeli su toplinu i nježnost u finale 'Farme', a Dario je ovim trenucima pokazao koliko mu podrška voljenih znači.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

