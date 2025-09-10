Emisije
Farma

Znate li tko je dječak s fotografije? Osvojio je srca publike u 'Farmu'

Dario iz 'Farme' podijelio je s nama svoje fotografije iz djetinjstva

RTL.hr
10.09.2025 09:00

Bivši kandidat 'Farme' Dario s nama je podijelio svoje fotografije iz djetinjstva i otkrio kako je ono izgledalo. 

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: Privatna arhiva

"U djetinjstvu je bilo lijepih i ružnih trenutaka. Uživalo se u malim stvarima i odrastao sam uz sport i disciplinu. Kakva god da je situacija bila, roditelji su se uvijek brinuli da ne osjetim to na svojoj koži i pokušali mi pružiti sve što su bili u mogućnosti, ali isto tako odgajan sam da poštujem svakog i da budem pošten i dobar. Mislim da sam bio posljednja generacija koju nije preuzela tehnologija i da sam bas uživao u djetinjstvu", rekao je. 

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: RTL

Otkrio je pomalo i o iskustvu na 'Farmi'.

"Farma je bila jedno čudno iskustvo gdje sam se izolirao s grupom nepoznatih ljudi, pogotovo mi koji smo došli naknadno. Bilo je teško uklopiti se i pokušati se prilagoditi ljudima koji su bili tamo već mjesec dana i stvorili prijateljstva. Sve u svemu, jako zanimljiv koncept i gdje testiraš svoju ljudskost, radišnost i mentalnu snagu. Da se mogu vratiti definitivno ne bih ništa mijenjao jer sam bio svoj i sve se dogodilo onako kako je to trebalo biti", naglasio je. 

Što se klana tiče, kaže, igrali su svoju igru, a sad je li bilo pravedno ili ne, gledatelji su to mogli sami procijeniti. 

"Djevojka je bila jako ponosna i zbog komentara publike i mog ponašanja, ali ona zna kako sam ja dobra dušica, ali isto tako, svaku je epizodu gledala s nervozom da ću nešto zeznuti", zaključio je.

Dario iz 'Farme' pozirao sa zaručnicom, a družili su se i s popularnim dvojcem

