Znate li tko je djevojčica na fotografiji? Zovu je maticom 'Farme', a ona kaže da samo igra igru

icon-close

Nikolina je jedna od najjačih karika na 'Farmi'. Svojom taktikom uspjela je održati klan, a sada se izborila i za finale. Za RTL.hr je otkrila kakvo joj je bilo djetinjstvo.

Kako biste opisali svoje djetinjstvo?

Ne sjećam ga se kao posebno dobrog ili lošeg, više kao nečega što je prošlo u magli. Ono čega se sjećam je da sam uvijek imala bogatu maštu i voljela graditi svoje svjetove u glavi, a to me zapravo pratilo i oblikovalo kroz život.

Jeste li ga ikada provodili na selu?

Da, povremeno sam boravila na selu, u vinogradima ili kod rodbine. Bilo je lijepo, više u onim sitnim stvarima – priroda, mir i ta jednostavnost – nego u nekim posebnim događajima kojih se danas sjećam.

icon-expand Nikolina, Farma FOTO: RTL

Kakvi su vam bili školski dani?

Školske dane doživljavala sam više kao obavezu nego nešto čega se sjećam s posebnim oduševljenjem. Nisam bila tip koji uživa učiti napamet, više sam voljela predmete gdje sam mogla biti kreativna ili pustiti mašti na volju. Najljepše mi je zapravo ostalo druženje s prijateljima, a ne sama škola.

icon-expand Nikolina, Farma FOTO: RTL

Jeste li bili poslušni ili buntovni?

Rekla bih da sam bila kombinacija. Znala sam biti poslušna kad je to imalo smisla, ali buntovna kad bih osjetila da nešto nije pravedno ili da me sputava. Oduvijek sam imala svoj unutarnji kompas i ako bih osjetila da me netko pokušava ograničiti bez razloga, radije bih išla svojim putem nego se uklapala.

icon-expand Nikolina, Farma FOTO: RTL

Tko vam je bio uzor?