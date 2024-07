Bili smo na predstavljanju novog borilačkog realityja: Evo što vas sve očekuje na platformi Voyo!

Uoči početka prikazivanja borilačkog realityja'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' 27. srpnja na streaming platformi Voyo, održana je prezentacija i druženje s glavnim akterima i idejnim tvorcima ovog uzbudljivog formata. Osnivač FNC-a Dražen Forgač, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adrije Matej Lončarić, trener tima Hrvatska Filip Pejić dali su svoje viđenje realityja

Nismo mogli odabrati bolje i zanimljivije osobe za trenere. Oni su regionalne legende MMA-a, a njihova uzajamna netrpeljivost, koja traje godinama, dobro je poznata javnosti. Nakon jednog meča Pejić je viknuo: 'Forgi, dovedi mi Vasu', a ta je rečenica odjeknula i postala dio pop-kulture Balkana. Na kraju, u finalu realityja, njih će se dvojica naći na pozornici u Puli, na FNC-u 7. rujna, a možda će baš njihova borba, plus bodovi osvojeni pobjedom, dati i pobjednički tim reality showa", komentirao je Dražen Forgač odabir Filipa Nitra Pejića i Vase Psiha Bakočevića na pozicijama trenera. Forgač se osvrnuo i na mlade borce u kući: Snimanja s mladim borcima bila su vrlo intenzivna, što je vidljivo u svim epizodama. Mladići žive zajedno, pripremaju hranu i jedu zajedno, timovi pomažu jedni drugima, a sve vodi do vrhunca napetosti, ulaska u kavez. Reality je veliko iskustvo za mlade borce, nije lako dvadesetak dana živjeti zajedno, paziti na prehranu i skidati kilograme a da do samog meča ne znaš protiv koga se boriš - možda je to borac s kojim si u dobrim odnosima u kući, a možda i nije. FNC kao platforma prati razvoj boraca od njihovih početaka, imamo uvid u sve amaterske borce u regiji i na temelju toga smo odabrali one za koje smo smatrali da su u tom trenutku najbolji, najkvalitetniji za ovaj reality show, što su na kraju i dokazali. Osim toga, vrlo su zanimljivi kao osobe tako da smo i s te strane napravili pravi posao. Reality i Voyo mladim borcima dali su priliku, ranije nezamislivu jer smo se, recimo, Pejić i ja morali dugo probijati da bismo došli do medija, da bi se pisalo o nama. Mladi borci dobili su priliku pokazati svoju osobnost, naravno, uz borilačke kapacitete, tako da će se gledatelji moći povezati s natjecateljima i odabrati svoje favorite koje će moći pratiti u budućim borbama na eventima."

icon-expand Forgač, Ančić, Đurić, Pejić FOTO: RTL

I Filip Pejić dao je svoj pogled na ulogu trenera u realityju. Kao trener mislim da sam se dobro snašao. Bio sam u poziciji u kojoj se nisam prije našao, dosta sam srcu uzimao borbe mojih boraca, možda i previše. Bilo je tu raznih situacija, moraš biti i dobar psiholog, bilo je trenutaka kada su borci bili dobro raspoloženi pa ih je bilo lakše pripremiti za borbu, razgovarati s njima, ali ponekad su bili i loše volje, bavili se nekim svojim problemima pa je bilo nešto teže trenirati. Neki od tih dečki su se znali iz borbi od ranije, a neki izvan sportskih okvira, no općenito, dobro su se ponašali u kući i na treningu, dobro su se snašli u situaciji u kojoj nikad nisu bili. Mislim da su odabrani najbolji mladi borci iz Hrvatske i Srbije, a imao sam prilike i sam ranije trenirati s dvojicom iz tima Hrvatska; Ančićem i Đurićem. Pratio sam kako žive i koliko su u treningu, znam koliko su dobri i veliki potencijali. Pletikosu i Mujkanovića nisam znao otprije. No bit će još puno uspona i padova, ali svi napreduju i nadam se da ćemo ih gledati u budućnosti na pozornicama velikih borbi. Što se tiče Vase - drago mi je da ćemo se boriti na najljepšoj pozornici, u Puli, te da će gledatelji konačno moći vidjeti našu borbu. Ja sam spreman, vrhunski sam pripremljen, fokusiran na tu borbu. Mislim da će to biti kruna realtyja. Do realityja smo si dobacivali preko medija, a u kući smo se povezali, što će samo dati na kvaliteti meča u Puli, kada ćemo zbog toga moći pokazati još više u borbi." Matej Lončarić osvrnuo se na plodonosnu suradnju s FNC-om, na uspješne dosadašnje projekte te najavio 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' kao reality koji će se sigurno pokazati kao popularan odabir gledatelja na platformi Voyo.

icon-expand Đurić, Pejić, Ančić FOTO: RTL

S FNC-om surađujemo od samog početka lansiranja platforme Voyo, a prvi event uživo koji smo radili zajedno bio je iz Arene u Zagrebu, kada su već počeli padati prvi rekordi. Prije godinu dana imali smo navalu od 50.000 korisnika koji su se željeli ulogirati na platformu Voyo, a posljednji FNC event koji smo radili bio je onaj iz Beograda kada je ponovno srušen rekord gledanosti. Recimo i to da je to bio dan kada se igrala utakmica finala Lige prvaka, a mi smo u Sloveniji i Hrvatskoj postigli izvanredan uspjeh gledanosti. Tijekom prijenosa morali smo dodavati podršku kako bismo izdržali navalu korisnika. RTL i Voyo smatraju da je MMA sport s najvišim rastom ne samo u Hrvatskoj već u ovom dijelu Europe, za koji mislim da će postati centar MMA sporta, a sve je to zbog uspješnog organizatora, FNC-a. I zbog toga smo ostvarili stratešku suradnju s FNC-om, s kojim ne samo da želimo surađivati u prijenosima evenata već želimo raditi sadržaj, projekte poput 'Fight of Nations: Put do pobjede'. Dražen Forgač i ja godinama pričamo kako ostvariti suradnju, a ovaj reality je upravo kruna te suradnje, koju smo uspjeli ostvariti investicijom RTL-a i CME-a. Uspjeli smo ostvariti naš cilj i nadam se da će ovu subotu, 27. srpnja doći do navale korisnika platforme Voyo koji će željeli gledati prve dvije epizode realityja! Cilj nam je popularizirati sport, povezati jaku, strastvenu i brzorastuću bazu obožavatelja s društvenih mreža i obožavatelje realityja, lokalnog, domaćeg sadržaja te ih dovesti na Voyo. Ljeto smo ciljali kao pravo vrijeme za okupljanje jako puno gledatelja jer se Voyo sadržaj može gledati na plaži, kafiću, kući na moru, može se uživati u njemu bilo gdje i bilo kada."

icon-expand Valentina Miletić FOTO: RTL

Natjecatelji tima Hrvatska, 19-godišnji Zagrepčanin Fran Luka Đurić i 21-godišnji Splićanin Marko Ančić također su prisustvovali prezentaciji dok se Vaso Bakočević, drugi trener u realityju, javio putem videopoziva te najavio borbu s Pejićem u Puli 7. rujna. Dosljedan sebi, Bakočević misli da je Pejić napravio veliku grešku što je odabrao njega za protivnika, da mu je on najgori mogući izbor jer kada dođe do izmjene udaraca Pejiću se ne piše dobro, ne gine mu nokaut.

icon-expand Fran Luka FOTO: RTL

'Fight of Nations: Put do pobjede' gledateljima će ponuditi prezentaciju fizičke snage u vidu borbi i treninga, ali i upoznavanje zanimljivih mladića različitih životnih priča, čije je odrastanje, a i boravak u realityju, ispunjen najrazličitijim emocijama; od veselja i euforije do razočaranja. To je reality s licem i naličjem, koji u ogledima prikazuje čvrstinu boraca, a u pozadinskim pričama iskrene osjećaje, pa i nedaće u razočaravajućim obiteljskim prilikama ovih mladih ljudi.

icon-expand Marko Ančić FOTO: RTL