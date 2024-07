Bivši nogometaš i bakin miljenik: Tko su borci koji će se suočiti u realityju 'Fight of Nation [TM]: Put do pobjede'?

Kako izgleda njihov život izvan kaveza i dvorane, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze? ' Fight of Nations [TM]: Put do pobjede ' prati put osam mladih boraca, budućih nada ovog sporta. A osim što će dijeliti borilački kavez i istu želju za pobjedom, dijelit će i živote!

Drugi član tima koji predvodi Pejić je 19-godišnji Zagrepčanin Fran Luka Đurić , koji je već odradio šest borbi u profesionalnom MMA-u. Četiri pobjede i dva poraza Đurićev je trenutni omjer, s tim da u posljednja dva nastupa bilježi dvije pobjede na FNC-u 12 protiv Srbina Mateja Simića te na FNC-u 13 protiv Srbina Borisa Stanića. Đurić je sve žrtvovao za sport kojim se bavi. Ne samo zbog toga što je MMA vrlo izazovan, već i zato što ima bubrežni poremećaj zbog kojeg ne smije dehidrirati. No Đurić je svoje stanje prihvatio kao dio života i sporta te je spreman na osnovi iskustva iza sebe otići do samog kraja natjecanja. Uz cjelodnevne treninge MMA-a, hrvanja i vježbanja u teretani, Luka se opušta trčanjem i slušanjem rap-glazbe, štoviše, njegov brat je reper!

Treći član hrvatskog tima je 21-godišnji rođeni Splićanin Marko Ančić , koji živi u Zagrebu i trenira u American Top Teamu. Još nije ušao u profesionalne vode te ako pobijedi u showu ' Fight of Nations [TM]: Put do pobjede ' , nastup pobjednika u Puli, 7. rujna bila bi mu prva borba u profesionalnom MMA-u. Marko se voli baviti sportom od malih nogu, a roditelji mu daju snagu i potporu da mu jednoga dana sport koji toliko voli postane i zanimanje. Ančić je na dobrom putu da postane pravi MMA borac, a tome u korist govore rezultati među MMA amaterima. Ančić je do sada pobijedio sedam puta, jednom je izgubio, a u zadnja četiri meča nijednom! Nakon osvojenog turnira u grapplingu, Ančić se od 2023. bavi MMA-om, a posljednja 'žrtva' bio mu je Crnogorac Aleksa Bijelović.

U srpskom timu, koji predvodi Bakočević, nalazi se 21-godišnji Boris Stanić, koji stiže iz Beograda. U MMA profesionalni sport ušao je 2023., zabilježio je dvije pobjede i poraz, i to od člana hrvatskog tima, Frana Luke Đurića. Bio je to poraz u njegovom zadnjem nastupu u travnju ove godine na FNC-u 13. Sada mu se pruža šansa za uzvrat na 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' natjecanju. Stanić je polaznik trenerske škole u Beogradu za trenera kickboxinga, dok je njegov u ulaz u MMA bio zapravo slučajan, lokacijski uvjetovan otvorenjem kluba blizu njegovog doma. Stanić tvrdi da najbolje od sebe daje kada prava borba krene, kada zakorači u oktogon te je uvjeren da može doći do samoga kraja.