Fight of Nations™: Put do pobjede

Borci prozreli plan protivničkog trenera? 'To će biti jako ružno'

Veljko i borci iz njegovog tima uvjereni su da znaju kako će odviti nadolazeća borba

RTL.hr
16.08.2025 14:00

Miran 'Slo Rocky' Fabjan ispričao je svom timu što misli o nadolazećoj borbi između Veljka i Nejca te komentirao svoj plan s bacanjem ručnika. Priznao je da ne mogu ugroziti Veljka ako je on sto posto svoj. "Može jedan udarac zalutati i ti možeš pobijediti boljeg borca od sebe", poručio je Nejcu. 

Miran 'Slo Rocky' Fabjan sa svojim timom, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede
Miran 'Slo Rocky' Fabjan sa svojim timom, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede FOTO: RTL

Veljko je otkrio borcima iz svog tima kakvu borbu očekuje s Nejcom. "On će se zaletiti u prvih 20 sekundi i onda kad ga krenem 'bombardirati', Fabjan će baciti ručnik. Tako će biti", ispričao je. Istaknuo je da je sto posto siguran da će 'Slo Rocky' baciti ručnik. 

Slobodan i Nikola, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede
Slobodan i Nikola, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede FOTO: RTL

Slobodan je rekao da vjeruje da neće baciti ručnik. "Iskreno, bit će jako ružno ako baci ručnik", zaključio je Nikola. 

Petu epizodu nove sezone reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' gledajte odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FIGHT OF NATIONS [TM]: PUT DO POBJEDE':

