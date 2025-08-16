Borci prozreli plan protivničkog trenera? 'To će biti jako ružno'

Miran 'Slo Rocky' Fabjan ispričao je svom timu što misli o nadolazećoj borbi između Veljka i Nejca te komentirao svoj plan s bacanjem ručnika. Priznao je da ne mogu ugroziti Veljka ako je on sto posto svoj. "Može jedan udarac zalutati i ti možeš pobijediti boljeg borca od sebe", poručio je Nejcu.

Miran 'Slo Rocky' Fabjan sa svojim timom, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede

Veljko je otkrio borcima iz svog tima kakvu borbu očekuje s Nejcom. "On će se zaletiti u prvih 20 sekundi i onda kad ga krenem 'bombardirati', Fabjan će baciti ručnik. Tako će biti", ispričao je. Istaknuo je da je sto posto siguran da će 'Slo Rocky' baciti ručnik.

Slobodan i Nikola, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede

Slobodan je rekao da vjeruje da neće baciti ručnik. "Iskreno, bit će jako ružno ako baci ručnik", zaključio je Nikola.

