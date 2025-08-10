Cro Cop se prisjetio svojih početaka i pokazao izazovnu vježbu borcima: 'On je iznad svega'

Mirko Filipović je komentirao svoje sportske početke i pokazao je borcima vježbe zagrijavanja

Mirko Filipović 'Cro Cop' održao je trening borcima i trenerima, a prije toga je progovorio o borilačkom sportu. "Kakav je ovo sport? Najteži. Nema gore", istaknuo je. "Ja sam nakon svake borbe u tim počecima imao upalu mišića. Drugi dan nisam mogao hodati od upale, koliko sam bio ovako u stresu, grču", otkrio je Cro Cop.

Mirko Filipović Cro Cop, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede

Objasnio je da se to na treningu ne događa i zato mogu bez problema odraditi pet rundi, no zato ih umori prva runda borbe. "Trebate doći do razine da ste jednako opušteni i na meču i na treningu. Treba doći do toga", rekao je Mirko. Aleksandar 'Joker' Ilić komentirao je da Filipović iza sebe ima brojne uspjehe. "Takve neće imati nitko nikad s ovih prostora. Prilično sam uvjeren u to. Jednostavno, on je iznad svega", naglasio je.

Aleksandar 'Joker' Ilić, Fight of Nations [TM]: Put do pobjed

Cro Cop je pokazao borcima kako se na treningu zagrijati, a primijetio je da njegovu drugu vježbu mnogi krivo rade. Četvrtu epizodu nove sezone reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' gledajte odmah na platformi Voyo!

