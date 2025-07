Dražen Forgač o izazovima showa 'Fight of Nations' i gostovanju Cro Copa: 'Zbilja je legenda, nisam mislio da će pristati'

Ove subote, 19. srpnja na platformi Voyo počinje druga sezona reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede', a veliko finale će se održati na FNC događaju u zagrebačkoj Areni 6. rujna. U sunaslovnoj borbi gledat ćemo spektakularni revanš trenera druge sezone Aleksandra 'Jokera' Ilića i Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana, a vidjet ćemo i borbu finalista ove sezone showa. U glavnoj borbi večeri očekuje nas sraz za pojas FNC-ovog teškaškog prvaka između branitelja naslova Ivana Vitasovića i srpskog nokautera Darka 'The Hammera' Stošića.

U novom izdanju podcasta Net.hr-a gostovao je čelni čovjek FNC-a Dražen Forgač koji je otkrio kakve izazove nudi organizacija reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' i kako se to uspoređuje s organizacijom FNC eventa.

"Prije svega moram zahvaliti svojoj ekipi koja je to odradila vrlo profesionalno. Naravno, puno se naučilo u prvoj sezoni. Uvijek je prva sezona najteža. Upravo te razlike o kojima ti pričaš nije isto kad imaš borce tri dana. Oni dođu, recimo na event u srijedu ili četvrtak, pa ih imaš tri dana do borbe i već u nedjelju odlaze. Ovdje ipak imaš, imaš četiri borca u svakom timu, To je osam ljudi plus trenera, deset ljudi. Imaš ih tu puno duži vremenski period, treba organizirati sve za njih i od smještaja i od prijevoza i od hrane i od svih drugih stvari koje im mogu zatrebati na jedan duži period. Naravno, snimateljska ekipa, cijeli crew je puno duže, puno više vremena našpanan jer ima svaki dan puno snimanja", ispričao je Forgač.