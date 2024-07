Eksplozivnom Filipu Pejiću zvanom 'Nitro' najveća podrška je njegova obitelj: Supruga Katarina navatrenija je navijačica

Od 27. srpnja , na platformi Voyo , ekskluzivno ćete moći pratiti novu ulogu u koju je uskočio Pejić, a riječ je o novom reality showu ' Fight of Nations [TM] : Put do pobjede '. U ovom uzbudljivom showu, demonstrirat će svoje trenerske sposobnosti i borilačke vještine, zajedno s poznatim borcem Vasom Bakočevićem.

Katarina, kao najposebnija žena u njegovom životu, prati svaki njegov uspjeh s punim srcem. "Volim taj adrenalin. Ponese me navijanje. Dečki su spremni, treniraju i žive za borbu, a kavezu pokazuju što znaju. Ima nešto divno divlje u svemu tome. Ponekad mi nije lako gledati Filipa kako se bori, ali zapravo ne strepim puno jer vjerujem u njega, pa onda vjerujem i u njegovu pobjedu", rekla je Katarina.

Nakon teškog poraza u zagrebačkom UFC-u 2016., Filipova karijera nakratko je pala u sjenu. No, mukotrpno je radio i skupljao pobjede u manjim organizacijama. Krajem travnja 2019. godine eksplodirao je na KSW-u, uz podršku trenera Dražena Forgača. Filip je naučio kontrolirati svoju eksplozivnost i maksimalno se fokusirati na borbe, što je rezultiralo boljim performansama.

"U početku karijere si mlad, lud i nabrijan na tučnjavu, ali s vremenom rasteš i dosegneš neke više razine. Nekad me prije borbi iscrpljivala moja eksplozivnost i to što nisam bio maksimalno fokusiran; na predstavljanjima bi potrošio pola energije koju sam kasnije trebao dati u meču. Kasnije shvatiš kako to djeluje na tebe i s vremenom promijeniš te stvari. Sad sam se potpuno smirio", rekao je Pejić svojevremeno.