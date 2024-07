'Fight of Nations: Put do pobjede' - Natjecatelji će dijeliti uspone i padove u luksuznoj vili, a kroz izazove ih prati voditeljica Valentina Miletić!

Fight of Nations™: Put do pobjede

MMA kavez mjesto je za pokazivanje mišića, snage, odlučnosti, mjesto na kojem udarci sijevaju za svih strana. Kada završe borbu, putevi boraca se razilaze, priča je završena, no u realityju 'Fight of Nations: Put do pobjede', koji je na rasporedu od subote, 27. srpnja na platformi Voyo, oni odlaze u zajedničku kuću, vilu opremljenu sa svime što je potrebno da bi se opustili i ponovno pripremili za iduću borbu