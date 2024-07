'Fight of Nations: Put do pobjede [TM]' – pod vodstvom Filipa 'Nitra' Pejića i Vase 'Psiha' Bakočevića, 4 borca iz Hrvatske i 4 iz Srbije u borbi za novac i karijeru

Prva i druga epizoda reality showa 'Fight of Nations: Put do pobjede' moći će se pogledati na streaming platformi Voyo od subote, 27. srpnja! Upoznat ćemo dva tima – hrvatski i srpski, koje će predvoditi dva slavna MMA borca iz Hrvatske i Srbije - Filip 'Nitro' Pejić, Vaso 'Psiho' Bakočević

U svakom timu četiri su borca koji će nastojati nizati pobjede, skupljati bodove u mečevima protiv članova suprotnog tima i tako donijeti svojoj momčadi pobjedu i nagradu od 10.000 eura, ali i izboriti status najboljeg borca, kojeg čeka profesionalni ugovor u vrijednosti od 10.000 eura i borba na FNC spektaklu u pulskoj Areni početkom rujna! Bazen, sauna, lijepe i moderno uređene sobe i prostorije.... Može li to biti dovoljno ako živiš u kući s protivnikom koji te upravo porazio ili s onim koji tek treba ući s tobom u oktogon? 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' je natjecanje, izazov, čije posljedice se osjećaju i nakon velike borbe, jer kandidati žive skupa od 0 do 24. Teško je živjeti s osobom s kojom se ne slažeš, a ako si se upravo i fizički suočio s njom, a ne smiješ nakon toga izgubiti kontrolu i ne smiješ pokazivati nikakvu napetost, dvostruko je teže. Jednako tako, što ako se pokaže da postoji zavist ili podcjenjivanje, optuživanje za loš rezultat, izgubljeni bod, unutar samog tima? No, borci se moraju družiti i djelovati zajedno jer samo ako si pomažu, njihov tim može do trijumfa.

FON FOTO: FNC

I dok će gledatelji navijati, borci će učiti od svojih mentora Filipa 'Nitra' Pejić a i Vase 'Psiha' Bakočević a kako postati profesionalni MMA borac, svladat će trikove zvanja i doznati jesu li dovoljno dobri da svoj amaterski ili početnički profesionalni status odvedu na viši nivo. Učit će od dva istaknuta i prekaljena MMA profesionalca. Prvi dolazi iz zagrebačkog American Top Teama, borac iz zagrebačke Dubrave, 31-godišnji Filip 'Nitro' Pejić. Nitro je u profesionalnoj karijeri upisao 16 pobjeda i 8 poraza, dok je u dvjema borbama ostvario neriješen rezultat. Dolaskom u najbolji europski tim, zagrebački ATT, Nitro' je krenuo najveći uspon uz menadžera, trenera te osnivača American Top Teama Zagreb i čelnog čovjeka Fight Nation Championshipa, Dražena Forgača. Pejić je profesionalnu karijeru započeo 2011., a zatim se borio na Croatian MMA League i European MMA League da bi se 2014. pridružio FFC-u, a već 2016. dobio priliku boriti se u kavezu najveće svjetske organizacije UFC-a. Nakon nastupa na UFC-u, Pejić se nastavlja boriti na FFC-u te se 2019. pridružuje KSW-u, a 2022. pridružuje se najjačoj MMA promociji jugoistočne Europe FNC-u, za koji je do sada upisao dva nastupa - pobjedu protiv Brazilca Marcosa Viniciusa na FNC-u 9 te poraz protiv još jednog Brazilca Ronyja Jasona' na FNC-u 11. Sada ga čeka i nastup u Puli u rujnu ove godine na FNC-u 19 protiv Vase Bakočevića, a uz brojne hrvatske navijače, podršku mu pružaju supruga Katarina i dvojica sinova.

Filip Pejić FOTO: RTL

Poznat kao 'Psiho', 35-godišnji Crnogorac Vaso Bakočević najpopularniji je borac u regiji, neumoran i odličan MMA-ovac, ali i pravi showman, koji voli trash talk, što ga je pretvorilo u pravu medijsku zvijezdu. No osim toga, Bakočević je poznat po tome što ne bira protivnike pa je sudjelovao u čak 67 MMA borbi te zabilježio 43 pobjede, ali 24 poraza i jedan neriješeni ishod. Broj nastupa čini ga rekorderom u regiji, dok bare knuckle borbe pod okriljem BFKC-a, u koje se upustio od 2020., na najbolji način ocrtavaju njegov temperament i neustrašivost. Bakočevićev omjer u borbi šakama nakon nedavne pobjede protiv Brazilca Ribeira na FNC 17 sada je 5-0! Nemoguće je naći MMA organizaciju za koju Bakočević nije nastupio - od MFC-a, Collision Fighting Championshipa, Tesle, Megdan Fightinga, LEFC-a, WFC, KSW, Bellator, M1, Superior FC do FNC-a i drugih. Kao mladić, Bakočević je trenirao karate i nogomet, no njegova nogometna karijera došla je trenutnom kraju kada je nokautirao igrača protivničke momčadi. Službeno je karijeru započeo 2010. godine pobjedom nad brazilskim borcem Gutierrezom te je jedan od rijetkih boraca koji ne bira protivnike u raznim težinskim kategorijama, od 66 do 84 kilograma. Osim što je sjajan borac, Bakočević je poduzetnik koji zna iskoristiti sav svoj potencijal, a to potvrđuje relativno nedavno otvoren borilački Fight Company MMA Team. Bakočevićevoj popularnosti svjedoči i 294K followera na Instagramu.

FON FOTO: FNC