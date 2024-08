'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' – borilački profesionalci Stošić i Plazibat stižu u posjet timovima, a Đurić i Stanić pružit će najbolju borbu realityja!

Fight of Nations™: Put do pobjede

U šestoj epizodi reality showa 'Fight of Nations: Put do pobjede' vilu posjećuju idejni tvorci realityja Dražen Forgač i Narcis Mujkić, koji motiviraju borce, bodre ih da ustraju i daju sve od sebe jer MMA profesionalci pozorno prate i traže talente u regiji. Uz to, dvojica velikih borilačkih profesionalaca, Stošić i Plazibat posjetili su treninge timova, dali mladićima korisne savjete, a za kraj su Stanić i Đurić pružili najbolju borbu dosadašnjeg tijeka realityja!