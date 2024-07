Filip 'Nitro' Pejić za RTL.hr o novoj ulozi u karijeri i podršci supruge: 'Najglasnija je ispred kaveza'

Filip Pejić, poznat kao 'Nitro', rođen je 21. srpnja 1992. godine u Zagrebu, a svoj sportski san otvario je već s 24 godine nastupivši u prestižnom UFC-u. Nadimak Nitro zaradio je još na početku karijere zbog svog eksplozivnog stila borbe, što ga je učinilo prepoznatljivim na borilačkoj sceni. Sada je trener domaćem timu u novom borilačkom reality showu Fight of Nations [TM]: Put do pobjede. O toj je ulozi sada govorio za RTL.hr.

Kako si se snašao u ulozi trenera?

Mislim da sam se idealno snašao u ulozi trenera. Malo sam bio emotivan, ali na kraju cjelokupne priče, mislim da sam se dobro snašao. Ide mi taj posao.

Je li lakša uloga borca ili trenera?

Mislim da je lakše biti borac. Unutra si, boriš se i to je to. Ako padneš, dižeš se. A to što ostali vani proživljavaju za tebe, to je...

Tko se bolje snašao kao trener, ti ili Vaso?

To će pokazati trenerski rezultati. Mislim da sam se puno bolje snašao nego Vaso. On je samo jedan običan brbljavac.

Kakav je osjećaj biti posljednja osoba s kojom će se Vaso boriti u svojoj MMA karijeri?

Priredit ću mu da zapamti tu svoju borilačku karijeru, da ima neki podsjetnik na to. Do kraja svoga života.