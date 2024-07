FOTO Tko je Valentina Miletić, voditeljica novog reality showa? Sport joj je najveća ljubav, a nedavno je uskočila u kavez

"Općenito je FNC, kao i taj borilački sport, nešto novo za mene. Mislim da su me svi više-manje naviknuli gledati na nogometnim terenima. Ovo je jedna potpuno drugačija atmosfera i potpuno drugačiji profil ljudi s kojima se radi. Sve skupa je malo opuštenije i ležernije i tako je na kraju krajeva bio i sam reality. Moram reći da mi se itekako svidjelo i da će konačan proizvod biti dobar", rekla je voditeljica novog reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' kojeg odmah možete pogledati u subotu, 27. srpnja, na platformi Voyo.

Valentina Miletić djelom je novog projekta, dosad neviđenog na našem tržištu, a ona je ta koja prati svaki korak boraca. Dok će pobjednički tim osvojiti izdašnu novčanu nagradu od 10.000 eura, samo će najuspješniji natjecatelj iz svakog tima otići do kraja. U međusobnom obračunu na FNC događanju u pulskoj Areni 7. rujna, potražit će slavu na ultimativnom testu spremnosti. Pobjednik će postati FNC profesionalac i potpisati vrijedan MMA ugovor.

O događanjima u kući Valentina je govorila za RTL.hr.