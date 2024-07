Fran Luka Đurić za RTL.hr o jedinstvenoj prilici: 'Neopisiv je osjećaj'

Fran Luka Đurić ima samo 19 godina, a jedan je od najtalentiranijih mladih MMA boraca u Hrvatskoj. Zagrepčanin u ringu riskira život zbog problema s bubregom, ali ni to ga ne sprječava da radi ono što voli. U reality showu 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' Fran Luka je najmlađi član tima kojeg trenira Filip Pejić Nitro. Pobjednički tim dobit će nagradu od 10.000 eura, a najbolji borac će zaraditi ugovor s FNC-om. Fran Luka je za RTL.hr progovorio o sudjelovanju u showu.

Što poručuješ svojim protivnicima u 'FON-u'?

Za protivnike imam jednu poruku, a to je da se pripreme jako dobro.

Kako ti je sudjelovati u 'FON-u'?

Neopisiv je osjećaj, jedno nezaboravno iskustvo i jedna jedinstvena prilika za nas.

Kakav ti je Filip kao trener?

Filip kao trener je jako dobar, potrudio se oko nas da nam prenese svo svoje znanje i iskustvo.

