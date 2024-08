Fran Luka progovorio o svom zdravstvenom stanju: 'Jedva sam ostao živ'

Fran Luka otkrio je da mu skidanje kilograma teško pada, pogotovo zbog njegovog zdravstvenog stanja. "Kao mali sam imao dvije sepse i jedva sam ostao živ i nakon te dvije sepse meni je jedan bubreg oštećen. Ajmo reći, slabije radi", ispričao je.

Njegova majka se osvrnula na to koliko Fran Luka riskira što se bavi borilačkim sportom. "On je sa svime time upoznat i unatoč tome on to sve želi. To je jače od njega, i od zdravlja i od bubrega i od svega", rekla je.

Fran Luka je istaknuo da se vidi samo u ovom sportu. "Cilj mi je uspjeti, cilj mi je biti najbolji", rekao je.

