Kako su se influenceri snašli kao MMA borci? Filip 'Nitro' Pejić ih dokrajčio!

Fight of Nations™: Put do pobjede

Kako je to trenirati, skidati kile i jesti kao MMA borac? Priliku okušati se u dvorani, sauni i kuhinji dobili su influencer Bruno Lukić i reper Karlo Kreš. Dečki su proveli jedan dan s Filipom 'Nitrom' Pejićem, FNC borcem i trenerom tima Hrvatska u novom realityju 'Fight of Nations: Put do pobjede'. Pejić ih je proveo svojim kvartom i natjerao ih da se dobro oznoje, ne samo u 'American Top Team' dvorani i 'Saune +' već i nad štednjakom! Bruno i Karlo izašli su kilu lakši i s poukom - da je MMA borac biti lako... U kavezu bi se borio svatko. Cijeli video pogledajte na Voyo YouTube kanalu!