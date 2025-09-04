Emisije
Fight of Nations™: Put do pobjede

Laura iz 'Gospodina Savršenog' se vraća na male ekrane! 'Jedva čekam malo golišavije izdanje...'

Laura Prgomet jedna je od članica žirija u novoj epizodi Fight of Nations [TM]: Put do pobjede. Taj show ne propustite pratiti na platformi Voyo

RTL.hr
04.09.2025 10:46

Osmu epizodu nove sezone reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' gledajte odmah na platformi Voyo!

laura gospodin savršeni
Slo Rocky na setu 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede': 'Išao bih kući ove sekunde! Sve me nervira'

Miran 'Slo Rocky' Fabijan želi kući: 'Nervira me sve!'

Težak zadatak pred mladim borcem: Nesmotrenim ponašanjem doveo se u nezavidnu situaciju

Veljko pobijedio Nejca, 'Slo Rocky' zaključio: 'Operacija Trojanski konj nije uspjela, ali ponosan sam'

Borci prozreli plan protivničkog trenera? 'To će biti jako ružno'

Nova žestoka rasprava 'Slo Rockyja' i 'Jokera': 'Kako si ti opasan kad se upale kamere'