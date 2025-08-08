Emisije
Fight of Nations™: Put do pobjede

Legendarni Cro Cop zadivit će borce i trenere u Fight of Nations: Put do pobjede: 'Daleko je najviše napravio za promociju ovog sporta'

Novu epizodu Fight of Nations [TM]: Put do pobjede ne propustite na platformi Voyo

RTL.hr
08.08.2025 15:50

U četvrtoj epizodi FNC reality showa Fight of Nations [TM]: Put do pobjede, koji možete pratiti na platformi Voyo, gost iznenađenja borcima bit će pionir borilačke arene na ovim prostorima, čovjek čije ime znaju i najmlađi i najstariji, a posebno borci kojima je uzor: Mirko Cro Cop Filipović!

Forgač i Cro Cop
Forgač i Cro Cop FOTO: RTL

Direktni 'krivac', da tako kažem, za sve ovo i cijelu scenu je danas ovdje s nama. Jedan od najvećih boraca. Po meni, i najveći i najatraktivniji. Sve što vam treba, možete naučiti od njega", tim će riječima Dražen Forgač najaviti Cro Copa. Mladi borci reality showa Fight of Nations: Put do pobjede s oduševljenjem će gledati Cro Copa, koji će stići u njihovu dvoranu na zajednički trening: Kad ga vidiš, on je osoba veća od sebe - prava, istinska legenda", komentirat će zadivljeno Filip Vidak.

"Ja sam bio toliko sretan. Toliko šokiran", iskreno će priznati Veljko Aleksić. A ni treneri, Slo Rocky i Joker, neće ostati ravnodušni na impresivnog Cro Copa. Mirko Filipović znači za ovaj sport, za mene, gotovo kao lopta za nogomet", reći će Slo Rocky, ne skrivajući svoje oduševljenje, a Joker dodati : Daleko je najviše učinio za promociju ovog sporta. On je iznad svega."

Fight of Nations: Put do pobjede
Fight of Nations: Put do pobjede FOTO: RTL

Jedino oružje koje imate u borbi je vaše vlastito tijelo. To znači da vi od svog tijela morate napraviti oružje", reći će mladim borcima na početku treninga Cro Cop. Otkrit će im neke svoje tajne, kao i to da svaki borac mora imati svoje skriveno oružje, posebno i drukčije: Nikad ne kopirajte nikog."

U kakvoj je zavidnoj formi Cro Cop koji će i trenere i borce impresionirati na treningu, uvjerite se sami i uživajte u vještinama velikog majstora u novoj epizodi Fight of Nations[TM]: Put do pobjede - od ponoći na platformi Voyo.

