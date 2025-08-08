Legendarni Cro Cop zadivit će borce i trenere u Fight of Nations: Put do pobjede: 'Daleko je najviše napravio za promociju ovog sporta'

U četvrtoj epizodi FNC reality showa Fight of Nations [TM]: Put do pobjede , koji možete pratiti na platformi Voyo , gost iznenađenja borcima bit će pionir borilačke arene na ovim prostorima, čovjek čije ime znaju i najmlađi i najstariji, a posebno borci kojima je uzor: Mirko Cro Cop Filipović !

Direktni 'krivac', da tako kažem, za sve ovo i cijelu scenu je danas ovdje s nama. Jedan od najvećih boraca. Po meni, i najveći i najatraktivniji. Sve što vam treba, možete naučiti od njega", tim će riječima Dražen Forgač najaviti Cro Copa. Mladi borci reality showa Fight of Nations: Put do pobjede s oduševljenjem će gledati Cro Copa, koji će stići u njihovu dvoranu na zajednički trening: Kad ga vidiš, on je osoba veća od sebe - prava, istinska legenda", komentirat će zadivljeno Filip Vidak.

"Ja sam bio toliko sretan. Toliko šokiran", iskreno će priznati Veljko Aleksić. A ni treneri, Slo Rocky i Joker, neće ostati ravnodušni na impresivnog Cro Copa. Mirko Filipović znači za ovaj sport, za mene, gotovo kao lopta za nogomet", reći će Slo Rocky, ne skrivajući svoje oduševljenje, a Joker dodati : Daleko je najviše učinio za promociju ovog sporta. On je iznad svega."