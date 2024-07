Marko Ančić za RTL.hr o sudjelovanju u borilačkom spektaklu: 'Došao sam pobijediti'

Član tima Filipa Pejića Nitra u reality showu 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' je i Marko Ančić, 21-godišnji rođeni Splićanin koji živi u Zagrebu i trenira u American Top Teamu. On još nije dio profesionalnog svijeta borbe pa ako pobijedi u showu, to će mu biti prva borba u profesionalnom MMA-u. Marko je za RTL.hr progovorio o sudjelovanju u FON-u

Što poručuješ svojim protivnicima u FON-u?

Svojim protivnicima u FON-u imam poručiti da sam spreman kao puška i da me se čuvaju. To je to. Došao sam ovdje pobijediti.

Kakav je osjećaj živjeti s protivnicima?

Svakako jedno novo iskustvo za mene. Očekivao sam da će biti tako i neće biti lagano, ali eto, izdržao sam sve.

Kakav je Filip kao trener?

Filip me kao trener iskreno iznenadio jer je cijeli život fokusiran na sebe, svoju karijeru i rezultate, a ovog puta je morao biti fokusiran i na nas tako da, iskreno, zadovoljan sam.

Leži li mu bolje uloga borca ili trenera?

Mislim da je bolji kao borac nego kao trener, ali iskreno i u ovom segmentu s obzirom da je početnik, dobro je odradio.

