Miran 'Slo Rocky' Fabijan želi kući: 'Nervira me sve!'

22.08.2025 16:04

Šesta epizoda reality showa Fight of Nations[TM]: Put do pobjede, koju možete gledati na platformi Voyo, donosi pravi spektakl emocija, napetosti i borilačkog duha. Dok se borci spremaju za ključno četvrtfinale, svaka odluka - od liječničkog pregleda do taktičkog poteza u kavezu - može odlučiti tko će nastupiti na velikom finalu u zagrebačkoj Areni. Najveći šok u šestoj epizodi Fight of Nations: Put do pobjede donijet okršaj između prijatelja Wojciecha i Gabriela. Iako bliski izvan kaveza, u borbi nema mjesta za prijateljstvo. Wojciechu su već dvaput mijenjani planovi za borbu, što mu, priznat će - izazva nervozu. Smatra da je podcijenjen, ali to ujedno vidi i kao dodatnu motivaciju pred meč: Imam veliki cilj. Nije to samo meč, ne radi se samo o mojoj osobnoj pobjedi, nego pobjedi protiv ovog svega. Pobjeda protiv nepravde." S druge strane, treneri će se i dalje sukobljavati te jedan drugoga prizivati zbog pristupa i odgovornosti prema borcima.

Slo Rocky
Slo Rocky FOTO: RTL

Jedan od favorita, i ujedno jedini pobjednik dosadašnjih mečeva iz tima Slo Rocky, Filip Viadak, prolazit će kroz dramatične trenutke nakon magnetske rezonance. Bolovi u donjem dijelu leđa prijete njegovom nastavku natjecanja: Nezgodno sam pao i aktivirala mi se stara ozljeda. Barem mi se bol nekako olakšala, ali mobilnost se nije još vratila", reći će Filip. Ostali ukućani vile Fight of Nations: Put do pobjede špekulirat će o tome je li se Filip uplašio i glumi li ozljedu: Prije meča sa mnom si bio top. Sad kad se trebaš boriti s Veljkom, onda kao, ah teško", komentirat će Slobodan Blagojević.

Jaz između timova produbit će se i novim izazovom, a da mu je teško neće skrivati ni trener Slo Rocky koji će iskreno priznati: Meni je ovdje katastrofa, ja bih išao kući ove sekunde. Nervira me sve - od jutra kad se probudim do večeri sam nervozan. Uživam u borbama, ali ovdje trpim." S druge strane, Joker i njegov tim smatrat će da Rocky pretjeruje, ali i da Rocky i njegov tim ne igraju prema pravilima.

Tko će se boriti u polufinalu, a tko će ostati bez karte za Arenu, ne propustite u novoj epizodi napetog reality showa Fight of Nations[TM]: Put do pobjede - samo na platformi Voyo.

Fight of Nations[TM]: Put do pobjede miran fabijan slo rocky
