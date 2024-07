Mladi borac Ančić o prvom borilačkom reality showu: 'Bilo je baš izazovno!'

Član hrvatskog tima je i 21-godišnji rođeni Splićanin Marko Ančić , koji živi u Zagrebu i trenira u American Top Teamu. Još nije ušao u profesionalne vode te ako pobijedi u showu ' Fight of Nations [TM]: Put do pobjede ' , nastup pobjednika u Puli, 7. rujna bila bi mu prva borba u profesionalnom MMA-u. Marko se voli baviti sportom od malih nogu, a roditelji mu daju snagu i potporu da mu jednoga dana sport koji toliko voli postane i zanimanje.

Borilački reality show mu je svakako izlazak iz sigurna zone, o čemu je govorio u intervjuu.

"Više mi je aspekata u reality showu bilo naporno. Od snimanja pa do skidanja kilograma. Trudio sam se čitavo vrijeme ostati u formi. Trenirao sam čak i kad bi dobili slobodno. Bilo je baš izazovno. Prvo sam se morao naviknuti živiti bez mobitela. Drugo, morao sam paziti što ću govoriti i donekle biti normalan, jer se čitavo vrijeme snima, skoro cijeli dan. Na pauzama bi trenirao, bio sam konstantno gladan i skidao kilograme. Ne bih to više ponovio, ali jako dobro iskustvo. Kako bilo, za ovaj život mi je dosta reality showa", nasmijao se Marko Ančić koji je ipak prezadovoljan svojom prezentacijom u Fight of Nations - Put do pobjede .

Cijeli intervju s mladim borcem pročitajte na Net.hr.

POGLEDAJTE INTERVJU S VASOM BAKOČEVIĆEM NA VOYO YOUTUBE KANALU: