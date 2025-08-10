Emisije
Fight of Nations™: Put do pobjede

Napeto između 'Slo Rockyja' i 'Jokera'! 'Pokazat ćeš se kao lošiji trener, problem je što ćeš izgubiti sljedeća dva meča'

Između Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana i Aleksandra 'Jokera' Ilića postalo je napeto dok su s čelnim čovjekom FNC-a Draženom Forgačem raspravljali koji će se njihovi borci sljedeći boriti

RTL.hr
10.08.2025 15:00

Četvrtu epizodu nove sezone reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' gledajte odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FIGHT OF NATIONS [TM]: PUT DO POBJEDE':

Cro Cop se prisjetio svojih početaka i pokazao izazovnu vježbu borcima: 'On je iznad svega'

