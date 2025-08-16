Nova žestoka rasprava 'Slo Rockyja' i 'Jokera': 'Kako si ti opasan kad se upale kamere'

Vođe timova Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić ponovno su se upustili u napetu raspravu. "Kako si ti opasan kad se upale kamere", poručio je Ilić Fabjanu.

"Jedini borac u regiji koji plače po podcastima", uzvratio mu je Fabjan. Ilić mu je rekao da je to on i da je plakao nakon svojih borbi. "Laj u kameru. Moj ego", poručio mu je.