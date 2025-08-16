Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Fight of Nations™: Put do pobjede

Nova žestoka rasprava 'Slo Rockyja' i 'Jokera': 'Kako si ti opasan kad se upale kamere'

Odnos Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana i Aleksandra 'Jokera' Ilića je turbulentan i ne štede teške riječi jedan na račun drugog u svojim raspravama

RTL.hr
16.08.2025 19:00

Vođe timova Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić ponovno su se upustili u napetu raspravu. "Kako si ti opasan kad se upale kamere", poručio je Ilić Fabjanu. 

Aleksandar 'Joker' Ilić, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede
Aleksandar 'Joker' Ilić, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede FOTO: RTL

"Jedini borac u regiji koji plače po podcastima", uzvratio mu je Fabjan. Ilić mu je rekao da je to on i da je plakao nakon svojih borbi. "Laj u kameru. Moj ego", poručio mu je. 

Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede
Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede FOTO: RTL

Petu epizodu nove sezone reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' gledajte odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FIGHT OF NATIONS [TM]: PUT DO POBJEDE':

miran slo rocky fabjan aleksandar joker ilić Fight of Nations [TM]: Put do pobjede Voyo FON
Fight of Nations™: Put do pobjede

Borci prozreli plan protivničkog trenera? 'To će biti jako ružno'

Moglo bi te zanimati

Legendarni Cro Cop zadivit će borce i trenere u Fight of Nations: Put do pobjede: 'Daleko je najviše napravio za promociju ovog sporta'

Večeras u 23:50 h na RTL2 ne propustite sažetak prve tri epizode 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede'

Napeto između 'Slo Rockyja' i 'Jokera'! 'Pokazat ćeš se kao lošiji trener, problem je što ćeš izgubiti sljedeća dva meča'

Cro Cop se prisjetio svojih početaka i pokazao izazovnu vježbu borcima: 'On je iznad svega'

O ovome su mogli samo sanjati! Treneri i borci oduševljeni dolaskom Mirka Filipovića: 'Sve možete naučiti od ovog čovjeka'

Poziv koji najviše znači! Mladi borac nije mogao zaustaviti suze: 'Volim te'