Fight of Nations™: Put do pobjede

O ovome su mogli samo sanjati! Treneri i borci oduševljeni dolaskom Mirka Filipovića: 'Sve možete naučiti od ovog čovjeka'

Čelni čovjek FNC-a Dražen Forgač doveo je Mirka Filipovića 'Cro Copa' i oduševio borce i trenere

RTL.hr
09.08.2025 08:30

Čelni čovjek FNC-a Dražen Forgač iznenadio je borce dolaskom Mirka Filipovića 'Cro Copa' koji je, kako su otkrili, njima veliki uzor. "Ne znam, ja sam kao malo dijete kada gleda neki autić, igračku i samo mu otac u jednom trenutku donosi tu igračku kući. Ja sam toliko bio sretan, ja sam toliko bio šokiran", komentirao je Veljko. 

Mirko Filipović 'Cro Cop', Fight of Nations [TM]: Put do pobjede
Mirko Filipović 'Cro Cop', Fight of Nations [TM]: Put do pobjede FOTO: RTL

Forgač je istaknuo da se ne mora previše predstavljati Mirka. "Svi smo tu u principu zbog njega. Ono što danas nazivaju cijeli paket, to je imao ovaj gospodin ovdje. Sve što vam treba, možete naučiti od ovog čovjeka ovdje. Velika mi je čast", rekao je borcima. 

Četvrtu epizodu nove sezone reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' gledajte odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FIGHT OF NATIONS [TM]: PUT DO POBJEDE':

Legendarni Cro Cop zadivit će borce i trenere u Fight of Nations: Put do pobjede: 'Daleko je najviše napravio za promociju ovog sporta'

