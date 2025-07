On zna sve tajne 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede', a otkrio je: 'Bila je jedna možda malo teža situacija'

Gledatelje zasigurno zanima i što se događalo iza kamera, a upravo to je za Net.hr otkrio Siniša Grahovac . Bivši boksač u svojoj se karijeri okitio titulama prvaka Zagreba i viceprvaka Hrvatske u kategoriji do 81 kilograma, a u ovom je showu bio zadužen za čuvanje reda uz još poneki zadatak.

Druga sezona hit reality-showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' dostupna je odmah ekskluzivno na platformi Voyo , a gledatelji mogu uživati u raznim izazovima i spektakularnim borbama kandidata koji su podijeljeni u dva tima. Kroz izazove ih vode treneri, dvije ponajveće zvijezde regionalnog MMA, Aleksandar 'Joker' Ilić i Miran 'Slo Rocky' Fabjan.

Objasnio je svoju ulogu. "Pa u principu, kako su oni to zamislili, ja sam pazio na red, rad i disciplinu. Imao sam neku ulogu toga plus što su mi zadali da se brinem o budžetu. Znači, svaka ekipa je imala dnevni budžet i za to su mogli kupovati hranu i bila je lista hrane koju su oni izabrali, što bi željeli jesti taj dan. To je bio neki moj ekstra zadatak, da se brinem za taj budžet i da se hrana koju su željeli dostavi", ispričao je Grahovac za Net.hr.

Otkrio je kakvi su bili kandidati i je li bilo kakve zle krvi među suparničkim timovima. "Nije dolazilo do nekih sukoba osim tu i tamo nekih verbalnih, malih iskrica, ali to je normalno. Uglavnom, sve je bilo u granicama sportskog duha. Jer, sport je emocija. Bila je jedna možda malo teža situacija nakon jedne borbe, ali i to je na kraju riješeno", rekao je.

Osvrnuo se na to kakvi su kandidati 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' kao borci. "Svi oni imaju svoje pozitivne strane i neke stvari u MMA sportu koje bi trebali doraditi", istaknuo je Grahovac.