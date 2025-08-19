Emisije
Fight of Nations™: Put do pobjede

Težak zadatak pred mladim borcem: Nesmotrenim ponašanjem doveo se u nezavidnu situaciju

Benjamin se opustio i najviše uživao u hrani namijenjenoj svim borcima u vili

RTL.hr
19.08.2025 19:00

Benjamina očekuje težak zadatak skidanja kilograma ako će nastupiti u polufinalu. Naime, on  je poskrivečki jeo čokoladice namijenjene svim borcima, kako je otkrio pomoćni trener Saša Drobac. "To je bilo prije", pravdao mu se se Benjamin. Dodao je kako je jeo čokoladice nakon meča s Nikolom. 

Benjamin, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede
Benjamin, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede FOTO: RTL

Drobac je istaknuo da je to bilo prije nekoliko dana te da Benjamin mora izgubiti skoro deset kilograma. 

Petu epizodu nove sezone reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' gledajte odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FIGHT OF NATIONS [TM]: PUT DO POBJEDE':

