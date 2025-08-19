Težak zadatak pred mladim borcem: Nesmotrenim ponašanjem doveo se u nezavidnu situaciju

Benjamina očekuje težak zadatak skidanja kilograma ako će nastupiti u polufinalu. Naime, on je poskrivečki jeo čokoladice namijenjene svim borcima, kako je otkrio pomoćni trener Saša Drobac. "To je bilo prije", pravdao mu se se Benjamin. Dodao je kako je jeo čokoladice nakon meča s Nikolom.

Drobac je istaknuo da je to bilo prije nekoliko dana te da Benjamin mora izgubiti skoro deset kilograma.

