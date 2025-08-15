Emisije
Fight of Nations™: Put do pobjede

Treneri se nastavljaju prepucavati u novoj epizodi reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede': 'Ti si sam sebi na prvom mjestu'

Kraj tjedna donijet će velike napetosti, koje će dodatno pojačati i sukob trenera Jokera i Slo Rockyja, a u kavezu će se boriti Nejc Rupreht i Veljko Aleksić

RTL.hr
15.08.2025 11:33

Peta epizoda borilačkog realityja 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' bit će u znaku nadolazećeg sukoba u kavezu između Nejca Ruprehta i Veljka Aleksića. Iako će mladi borci tjedan započeti neuobičajenim izazovom, u kojem ovog puta moraju koristiti ruke vrlo pažljivo, kraj tjedna donijet će velike napetosti, koje će dodatno pojačati i sukob trenera - Jokera i Slo Rockyja.

Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić, FON
Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić, FON FOTO: RTL

Dvojica trenera teško će pronalaziti zajednički jezik, kao što je to slučaj i u kavezu, tako i u villi realityja 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede'. U prošloj smo epizodi gledali kako je Slo Rocky tražio promjenu parova u borilačkom kavezu, na što je Joker nevoljko pristao, jer mu smeta što Fabjan stalno radi promjene. Ilić ne skriva ni to da o Fabjanu kao treneru nema dobro mišljenje: "Nula si pedagog, samo je tvoja guzica bitna," reći će Joker i dodati: "Ti si sebi na prvom mjestu. Nismo na istoj valnoj duljini uopće, ja sam za tebe elokventan i inteligentan!"

Nejc Rupreht i Veljko Aleksić, FON
Nejc Rupreht i Veljko Aleksić, FON FOTO: RTL

Ipak, Slo Rocky ima plan – cilj mu je da Jokerov tim podcijeni njegovog borca, Nejca Ruprehta, kako bi ih on svojim nastupom u kavezu iznenadio. Iako je Slo Rocky uvjeren da će Jokerov tim nasjesti na ovu varku, Joker i njegov borac Veljko Aleksić bit će u potpunosti koncentrirani na borbu i fokusirani na pobjedu!

FON
FON FOTO: RTL

Nove avanture mladih boraca i napete borbe pogledajte u novoj epizodi reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' – od ponoći na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FIGHT OF NATIONS [TM]: PUT DO POBJEDE':

