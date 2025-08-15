Treneri se nastavljaju prepucavati u novoj epizodi reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede': 'Ti si sam sebi na prvom mjestu'

Peta epizoda borilačkog realityja 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' bit će u znaku nadolazećeg sukoba u kavezu između Nejca Ruprehta i Veljka Aleksića. Iako će mladi borci tjedan započeti neuobičajenim izazovom, u kojem ovog puta moraju koristiti ruke vrlo pažljivo, kraj tjedna donijet će velike napetosti, koje će dodatno pojačati i sukob trenera - Jokera i Slo Rockyja.

Dvojica trenera teško će pronalaziti zajednički jezik, kao što je to slučaj i u kavezu, tako i u villi realityja 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede'. U prošloj smo epizodi gledali kako je Slo Rocky tražio promjenu parova u borilačkom kavezu, na što je Joker nevoljko pristao, jer mu smeta što Fabjan stalno radi promjene. Ilić ne skriva ni to da o Fabjanu kao treneru nema dobro mišljenje: "Nula si pedagog, samo je tvoja guzica bitna," reći će Joker i dodati: "Ti si sebi na prvom mjestu. Nismo na istoj valnoj duljini uopće, ja sam za tebe elokventan i inteligentan!"