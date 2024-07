Vaso Bakočević Psycho o odnosu s Filipom Pejićem Nitrom: 'Ja sam dobio što sam htio. Dobio sam meč'

Vaso Bakočević, koji je poznat pod nadimkom Psycho, trener je jednog od timova u reality showu 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede'. Otkrio je da njegovi roditelji i danas ne mogu vjerovati da je borac, a osvrnuo se i na svoj nadimak.

"To vučem još iz srednje škole. Bio sam problematičan", ispričao je Vaso.

Prisjetio se čestih promjena svoje težine i istaknuo da može vratiti vrijeme, ne bi to nikad učinio. "To je savjet svim mladima", rekao je. Dodao je kako njega ne bi trebali gledati kao uzora, no da bi iz svega trebali izvući nešto pozitivno.