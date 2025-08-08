Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Fight of Nations™: Put do pobjede

Večeras u 23:50 h na RTL2 ne propustite sažetak prve tri epizode 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede'

Cjelovite epizode dostupne su ekskluzivno na streaming platformi Voyo

RTL.hr
08.08.2025 12:07

Večeras u 23:50 h na RTL2 gledatelji mogu pogledati uzbudljiv sažetak prve tri epizode Fight of Nations [TM]: Put do pobjede. Ako ste propustili početak, ovo je idealna prilika da uhvatite sve važne trenutke i dobijete uvid u sve što se dosad dogodilo. Cjelovite epizode dostupne su ekskluzivno na streaming platformi Voyo.

Borci na izazovu, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede
Borci na izazovu, Fight of Nations [TM]: Put do pobjede FOTO: RTL

Pred borcima showa bit će izazovni dani koji će kulminirati najvažnijom sporednom stvari na svijetu - nogometom. Na trening će im stići Luis Ibaneza i Sammir, što će očekivano oduševiti mlade nade MMA. Možda najveće upozorenje bit će potrebno trenerima, Slo Rockyju i Jokeru, koji će i ovu priliku iskoristili za međusobno odmjeravanje snaga.

Ipak, Slo Rocky imat će puno veće probleme od nogometne utakmice i podbadanja Jokera. Naime, borac kojeg je Slo Rocky odabrao za novi meč u kavezu, priznat će mu da ima zdravstvenih problema uoči same borbe. Fabjana će vijesti šokirati, a zatečeni će biti i borci iz njegovog tima.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede':

Fight of Nations: Put do pobjede FON
Fight of Nations™: Put do pobjede

Legendarni Cro Cop zadivit će borce i trenere u Fight of Nations: Put do pobjede: 'Daleko je najviše napravio za promociju ovog sporta'

Fight of Nations™: Put do pobjede

Iznenađenjeee! Sammir i Luis Ibanez stigli u Fight of Nations [TM]: Put do pobjede

Moglo bi te zanimati

Iznenađenjeee! Sammir i Luis Ibanez stigli u Fight of Nations [TM]: Put do pobjede

'Šake su mi izguljene, leđa': Drugu epizodu 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' gledajte odmah na platformi Voyo

Slo Rocky izgubit će živce u drugoj epizodi 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede': 'Ja ove momke ne poznajem!'

Benjamin razočaran borbom, 'Slo Rocky' ga ne štedi: 'Nadam se da to više nikada neće napraviti'

Nikola pobijedio Benjamina i samouvjereno poručio: 'Znao sam, bolji sam'

'Ovo je kao kad dođeš kod bake': Borci 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede' oduševljeni iznenađenjem