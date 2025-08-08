Večeras u 23:50 h na RTL2 ne propustite sažetak prve tri epizode 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede'

Večeras u 23:50 h na RTL2 gledatelji mogu pogledati uzbudljiv sažetak prve tri epizode Fight of Nations [TM]: Put do pobjede . Ako ste propustili početak, ovo je idealna prilika da uhvatite sve važne trenutke i dobijete uvid u sve što se dosad dogodilo. Cjelovite epizode dostupne su ekskluzivno na streaming platformi Voyo .

Pred borcima showa bit će izazovni dani koji će kulminirati najvažnijom sporednom stvari na svijetu - nogometom. Na trening će im stići Luis Ibaneza i Sammir, što će očekivano oduševiti mlade nade MMA. Možda najveće upozorenje bit će potrebno trenerima, Slo Rockyju i Jokeru, koji će i ovu priliku iskoristili za međusobno odmjeravanje snaga.

Ipak, Slo Rocky imat će puno veće probleme od nogometne utakmice i podbadanja Jokera. Naime, borac kojeg je Slo Rocky odabrao za novi meč u kavezu, priznat će mu da ima zdravstvenih problema uoči same borbe. Fabjana će vijesti šokirati, a zatečeni će biti i borci iz njegovog tima.