Voditeljica Valentina Miletić za RTL.hr o voditeljskom zaokretu s MMA borcima: 'Itekako mi se svidjelo'

To je možda malo manje poznata informacija, ali ja sam dobar dio svojeg života provela u borilačkim sportovima. U kickboxu, ne u MMA. O ovome drugome nisam znala puno prije svojeg prvog eventa uživo kojeg smo radili u Beogradu. Mislim da sam se sada dosta dobro upoznala s materijom.

Općenito je FNC, kao i taj borilački sport, nešto novo za mene. Mislim da su me svi više-manje naviknuli gledati na nogometnim terenima. Ovo je jedna potpuno drugačija atmosfera i potpuno drugačiji profil ljudi s kojima se radi. Sve skupa je malo opuštenije i ležernije i tako je na kraju krajeva bio i sam reality. Moram reći da mi se itekako svidjelo i da će konačan proizvod biti dobar.

Novinarki i TV i radijskoj voditeljici Valentini Miletić ova uloga je nešto novo u njezinoj karijeri. Dosad smo je pratili na nogometnim terenima, a sada se okušala u projektu totalno drugačijeg tipa. Novi reallity show ' Fight of Nations [TM] : Put do pobjede ' gledateljima donosi jedinstveni proizvod, a možete ga pratiti od 27. srpnja na platformi Voyo . Što o tome kaže Valentina, doznajte u nastavku.

Je li ti ovo sada jedan od omiljenih sportova?

Mislim da generalno u ovome poslu ne možeš svaštariti. S jedne strane imam nogomet, tu plivam na svome terenu, a ovo je sada drugi. Mislim da ću se sada zaustaviti i da je to to.

Kakvi su ti dojmovi o Vasi i Pejiću kao trenerima?

Vaso je najveći showman kada je regionalni borilački sport u pitanju. Nema šanse da se ne uspijete nasmijati uz sve ono što ćete imati prilike vidjeti u epizodama. Generalno, u svim njihovim intervjuima, to je njihov način komunikacije - dosta zabavan, ležeran, da se nasmijati. Filip, ista stvar. Bit će to dosta dobar show, a sada, koliko su znanja uspjeli prenijeti borcima, to ćemo na kraju krajeva vidjeti kada uđu u oktagon.