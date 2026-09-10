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FNC 33 Zagreb

FNC se vraća tamo gdje je sve počelo: Arena Zagreb spremna za spektakl

Nezaboravna večer u Areni Zagreb i na platformi Voyo počinje u subotu, 12. rujna od 19 sati!

RTL.hr
10.09.2026 14:38
fnc zagreb
FNC 33 Zagreb

Subota je rezervirana za FNC 33: Čeka nas večer prepuna velikih borbi i adrenalina

FNC 33 Zagreb

FNC 33 u Areni Zagreb - Stošić napada teškaški pojas protiv Moeila, Erslan protiv Fabjana u okršaju regije, Barbir brani titulu protiv Strusa!

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