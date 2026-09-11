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FNC 33 Zagreb

Gdje i kada gledati FNC 33 u Areni Zagreb?

Najbolja MMA promocija u jugoistočnoj Europi vraća se u svoj dom! U subotu, 12. rujna od 19 sati u Areni Zagreb i na platformi Voyo gledatelji će svjedočiti MMA spektaklu FNC 33 powered by SuperSport, koji ne uključuje samo dvije borbe za pojas, već još osam borbi u kojima sudjeluju najbolja i najzvučnija regionalna imena FNC-a i MMA-a. Noć za pamćenje dogodit će se gdje je sve i počelo - u hrvatskoj metropoli

RTL.hr
11.09.2026 10:30

Glavna borba večeri je teškaški okršaj između aktualnog FNC prvaka Hatefa Moeila (17-4-0), koji će braniti pojas protiv ponajboljeg MMA teškaša u regiji, sjajnog udarača Darka Stošića (23-8-0). Stošić je spreman za osvajanje titule dok Moeil u Zagrebu želi potvrditi svoju dominaciju u teškoj kategoriji.

U sunaslovnoj borbi večeri gledat ćemo jedan od najočekivanijih regionalnih derbija u poluteškoj kategoriji. Hrvatska zvijezda Ivan Erslan (15-6) ulazi u kavez pred svojom publikom protiv slovenskog borca Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana (7-5), u meču koji zbog najava boraca i njihova rivalstva jamči eksploziju udaraca u kavezu.

FNC 33
FNC 33 FOTO: Voyo

Gledatelje očekuje i borba za naslov u srednjoj kategoriji, kada će neporaženi aktualni prvak Đani Barbir (8-1-0) braniti pojas protiv poljskog veterana Piotra Strusa (17-10-2). Osim njih, publika će uživati u nastupu teškaških nokautera; zadarski borac Martin Batur (11-5-0) ide na opasnog Poljaka Michala Andryszaka (31-12-0), dok se miljenik zagrebačke publike Francisco 'Croata' Barrio (15-5-0) vraća u laku kategoriju protiv iskusnog Brazilca Fabiana Silve (34-18-1).

U catchweightu ćemo pratiti okršaj dvojice Hrvata: Hrvoja Sepa (1-0-0) i Antona Bilića (0-1-0) dok u srednjoj kategoriji Britanac Will Currie (13-5-0) kreće na Amerikanca Anthonyja Ivyja (15-8-0).

Uvodni dio programa donosi borbe ponajvećih mladih nada regionalne scene: Marko Ančić (5-0-0) brani svoj neporaženi niz protiv Gruzijca Luke Giorgadzea (11-2-0), Fran Luka Đurić (7-2-0) ide na Šveđanina Bartosza Wójcikiewicza (11-2-0), a Tiriel Luka Abramović (4-0-0) protiv Bugarina Valerija Atanasova (4-1-0).

Nezaboravna večer u Areni Zagreb i na platformi Voyo počinje u subotu, 12. rujna od 19 sati!

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FNC 33 Zagreb

Subota je rezervirana za FNC 33: Čeka nas večer prepuna velikih borbi i adrenalina

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