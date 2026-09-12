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FNC 33 Zagreb

Spektakl kreće već u 17 sati: FNC 33 gledajte ekskluzivno na Voyo

FNC 33 stiže danas i donosi novu večer vrhunskog borilačkog spektakla

RTL.hr
12.09.2026 10:30

Prijenos počinje u 17 sati, a gledatelje očekuju atraktivni mečevi, velika imena i atmosfera zbog koje se FNC eventi prate od prve do posljednje borbe.

FNC 33 na platformi Voyo pratit će deseci tisuća gledatelja, stoga se svima koji planiraju pratiti event preporučuje da pretplatu aktiviraju na vrijeme i budu spremni prije početka programa.

Za potpuni doživljaj najbolje je uključiti se već od 17 sati i pratiti cijeli event od samog početka, osobito ako prijenos gledate na velikom ekranu.

'FNC 33' gledajte ekskluzivno i uživo večeras od 17 sati na platformi Voyo.

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FNC 33 Zagreb

Gdje i kada gledati FNC 33 u Areni Zagreb?

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