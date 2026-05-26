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FNC

Ahilej FNC 31 by Meridianbet - Ilić protiv Barbira te Kraska protiv Truščeka u borbama za titule, u teškoj Stošić čeka UFC veterana Hardyja u Areni Beograd!

Zadarsko izdanje FNC-a dalo je neke od najboljih borbi i udarca u povijesti FNC organizacije, poput borbe bez rukavica između Ražova i Bilića, meča Batura i Stamatovića te spinning kick nokauta koji je zadao Staropoli. Jedno je sigurno – s obzirom na najavljene borce, sličnih trenutaka sigurno će biti i u Areni Beograd na idućoj FNC priredbi - Ahilej FNC 31 by Meridianbet, 30. svibnja od 19 sati u dvorani i na platformi Voyo! FNC mečevi u Beogradu posebna su atrakcija, sportski megadoživljaj, koji obećava intenzitet, novu razinu uzbuđenja i nezaboravnu atmosferu!

RTL.hr
26.05.2026 10:25

U glavnom meču večeri domaći borac Aleksandar 'Joker' Ilić (18-7-0) stat će nasuprot hrvatskog Đanija Barbira (7-1-0), kojemu će ovo biti prvi susret nakon jedine borbe u 2025., kada je pokušao ući među UFC borce. Zagrepčanin Barbir je aktualni prvak u srednjoj kategoriji, svestrani borac kojemu će jedan od najpopularnijih MMA boraca u regiji, Aleksandar 'Joker' Ilić, poznat po svom high kick udarcu i na krilima pobjede protiv Fabjana, sada pred beogradskom publikom sigurno predstavljati velik izazov.

U sunaslovnoj borbi u teškoj kategoriji, Darko Stošić (27-7-0), udarač s džudo pedigreom, susreće bivšeg igrača NHL-a, veterana UFC-a i aktualnog PFC (Peak Fighting) prvaka, Amerikanca snažnog udarača - Grega Hardyja (8-5-0).

FNC
FNC FOTO: Voyo

U poziciji izazivača titule u velteru, legendarni kontraš Ivica Trušček (46-39-0) grabi prema šestoj MMA pobjedi zaredom protiv prvaka Poljaka, grapplera Kamila Kraske (14-3-0), koji je također u velikom pobjedničkom nizu od 2024.

U catchweightu, hrvatski boksač Hrvoje Sep kreće u svoju prvu MMA borbu protiv iskusnog i nezaustavljivog Vase Bakočevića (44-21-1), dok u istoj kategoriji Marko Bojković (9-2-0), nakon ostvarene pobjede na priredbi FNC 28, ide po novi trijumf protiv Poljaka Piotra Niedzielskog (22-9-0), kojemu će ovo biti debi na FNC-u

U velteru, zagrebački borac iz American Top Teama Stanislav Krofak (10-8-0) kreće na Beograđanina Aleksandra Jankovića (16-14-1), dok će se u ostalim mečevima u poluteškoj susresti Tomislav Spahović (11-8-0) i Valeri Atanasov (3-1-0), u lakoj Dobroshokh Nabotov (9-1-0) i Michael Figlak (8-2-0) te u catchweightu Igor Cavalcanti (11-2-0) i Marek Jakimovicz (7-2-0). 

Još jedna nezaboravna večer u Beogradu te na platformi Voyo očekuje se 30. svibnja od 19 sati!

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FNC

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