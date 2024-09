FNC 19 u Puli – Tko će odnijeti pobjedu u dvoboju između Filipa Nitra' Pejića i Vase Psihe' Bakočevića, a tko postati prvi pobjednik realityja 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede'?

U finalu realityja srest će se Marko Ančić i Vojo Katanović, doznat ćemo tko je snimio bolju ulaznu pjesmu s Mimi Mercedez – tim Hrvatska ili tim Srbija te konačno gledati dugonajavljivani okršaj između Filipa Nitra' Pejića i Vase Psihe' Bakočevića, koji bi mogao biti presudan u natjecanju timova!

Nakon povijesnog spektakla u Beogradu te uzbudljivog FNC 18 u Banjaluci, tradicionalno, početkom rujna, točnije 7. rujna FNC odlazi u pulsku Arenu. Posljednja epizoda reality showa 'Fight of Nations: Put do pobjede' dostupna je na platformi Voyo, no do ovog trenutka nisu bili poznati borci koji će imati priliku pokazati što znaju i umiju u pulskoj Areni, u nastupima zbog kojih ne samo da će dobiti obećanu novčanu nagradu, već će borbe značiti nastavak ili početak karijere u sportu u kojem se teško profilirati, a samo najuporniji ostaju na sceni.

Na FNC-a 19 sudjelovat će Marko Ančić, Vojo Katanović te Erik Pletikos, koji se u realityju nije uspio predstaviti.