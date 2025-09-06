Gdje i kada gledati FNC 24? Brojimo sitno do velikog MMA spektakla!

Samo jedan dan dijeli nas od spektakularnog FNC 24 eventa u Areni Zagreb. Odbrojavanje je gotovo, naporni treninzi i sparinzi su završeni, a sučeljavanja i riječi boraca ostale su iza nas. Sada je pred nama samo kavez – bez suvišnih riječi, samo čista vještina i znanje.
U subotu u 19:30 sve će stati. Borci će ući u kavez s ciljem ostvarivanja svojih snova i želja. Arena Zagreb bit će poprište adrenalinskih borbi i nezaboravnih trenutaka, gdje će se najbolji borci boriti za pobjedu. Ako ne možete biti tamo, ne brinite! FNC 24 moći ćete gledati uživo na platformi Voyo od 19.30!
Nakon što je FNC 23 u Beogradu oborila sve rekorde gledanosti i postavila nove standarde, Fight Nation Championship, najjača MMA organizacija u jugoistočnoj Europi, priprema se za novo poglavlje u svojoj povijesti. FNC 24 donosi program prepun adrenalina, neizvjesnosti i borbi o kojima će se pričati dugo nakon što završe. Za ovu priliku najavili su dolazak Stipe Miočića, najvećeg UFC teškaša svih vremena (s rekordne tri obrane titule), te Mirka Cro Copa Filipovića.
Predsjednik organizacije, Dražen Forgač, najavio je najuzbudljiviji "fight card" dosad, a preseljenje tradicionalnog rujanskog termina iz Pule u zagrebačku Arenu rezultat je velikog interesa publike i kapaciteta koji premašuje 16.000 gledatelja. Na rasporedu je čak dvanaest borbi, uključujući četiri za prestižni pojas prvaka, te veliko finale druge sezone popularnog reality showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede'. Ovdje je sve što vas čeka na noći koja će odrediti regionalnu MMA scenu.
Sve vijesti oko spektakla pratite na Net.hr, a prijenos ne propustite na platformi Voyo.