Gdje i kada gledati FNC 24? Brojimo sitno do velikog MMA spektakla!

Samo jedan dan dijeli nas od spektakularnog FNC 24 eventa u Areni Zagreb. Odbrojavanje je gotovo, naporni treninzi i sparinzi su završeni, a sučeljavanja i riječi boraca ostale su iza nas. Sada je pred nama samo kavez – bez suvišnih riječi, samo čista vještina i znanje.

U subotu u 19:30 sve će stati. Borci će ući u kavez s ciljem ostvarivanja svojih snova i želja. Arena Zagreb bit će poprište adrenalinskih borbi i nezaboravnih trenutaka, gdje će se najbolji borci boriti za pobjedu. Ako ne možete biti tamo, ne brinite! FNC 24 moći ćete gledati uživo na platformi Voyo od 19.30!