Gdje i kada gledati FNC 27 Njemačka? Glavni čovjek organizacije upozorava sve obožavatelje da se pretplate na vrijeme

Subota donosi pravi MMA spektakl jer je na rasporedu FNC 27 u Münchenu, događaj kojim najbrže rastuća europska MMA organizacija ispisuje povijest. FNC tako prvi put stiže u Njemačku i započinje osvajanje zapadnog tržišta. Event počinje u 18:30 sati, a prijenos će biti dostupan na platformi Voyo . Zbog iznimno velikog interesa i očekivanog velikog broja gledatelja, pretplatnicima platforme Voyo preporučuje se da se prijave na vrijeme.

"Ogroman je broj pretplatnika i mole se svi da se pretplate na vrijeme. Ukoliko će se svi prijavljivati u subotu, mogli bi doći do pada sustava. Već vidimo da bi moglo biti zagušenje u sustavu pa je pametnije to napraviti na vrijeme. Svi koji mogu neka naravno dođu u SAP Garden i hvala svima koji su kupili kartu", rekao je glavni čovjek organizacije, Dražen Forgač Forgy na pressici u srijedu u Münchenu.