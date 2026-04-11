Gdje i kada gledati FNC 29 - Ljubljana? Sudar titana za pojas poluteške kategorije

Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship , ponovno dolazi u slovensku prijestolnicu. Nakon rasprodanih dvorana u Münchenu i Slavonskom Brodu, FNC 29 donosi nezapamćeni program u ljubljansku Arenu Stožice u subotu, 11. travnja 2026. godine. Gledatelje očekuje večer ispunjena adrenalinom, s ukupno jedanaest vrhunskih profesionalnih borbi, od čega deset u MMA pravilima i jedna u "ultimate kickboxingu".

Ulog ne može biti veći. U glavnoj borbi večeri aktualni prvak Matej Batinić stavlja svoj pojas na kocku protiv najvećeg slovenskog aduta, Jakoba "Gorille" Nedoha. Batinić, štićenik legendarnog Mirka Cro Copa, u oktogon ulazi s impresivnim nizom od pet pobjeda i statusom najdominantnijeg borca divizije. Njegova mirnoća i šampionski mentalitet bit će na najvećem ispitu do sada. S druge strane, Nedoh je pobjednik PFL-ovog europskog turnira i borac koji će imati bezrezervnu podršku cijele dvorane, što ga čini izuzetno opasnim protivnikom u potrazi za najvećom pobjedom karijere.

Uzbuđenja neće nedostajati ni u ostatku večeri. Sunaslovna borba donosi okršaj za pojas prvaka u perolakoj kategoriji između Ivana Sičaje i Eduarda Kexela. Teškaši će također zatresti kavez u srazu Poljaka Michala Andryszaka i Valdrina Istrefija, a publika će imati priliku gledati i nastupe uvijek atraktivne braće Sičaja. Posebnu pažnju privući će povratak jedne od najvećih legendi slovenske scene, Bojana "Želve" Kosednara. Kao posebna poslastica, tu je i "ultimate kickboxing" meč između Denisa Porčića, koji se vraća nakon šest godina, i Bugarina Jivka Stoimenova.

Interes za događaj je ogroman, a ulaznice su dostupne putem platforme Entrio. Za sve one koji neće moći uživo pratiti borbe u Stožicama, osiguran je prijenos uživo na platformi Voyo.

FNC 29 u Ljubljani potvrđuje status FNC-a kao lidera u jugoistočnoj Europi. Arena Stožice bit će epicentar borilačkog sporta, a fanovi mogu očekivati noć za pamćenje ispunjenu vrhunskim mečevima i uzavrelom atmosferom.