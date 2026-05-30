Gdje i kada gledati najveći FNC dosad?

Subotnja večer, 30. svibnja, rezervirana je za događaj o kojem se priča mjesecima. Beogradska Štark Arena ponovno će postati epicentar europske borilačke scene, a Fight Nation Championship (FNC), najbrže rastuća MMA organizacija na Starom kontinentu, donosi svoju do sada najimpresivniju i najjaču priredbu, FNC 31 event koji se tjednima željno išćekuje.

U glavnoj borbi večeri ulog je veći od samog FNC-ovog pojasa prvaka srednje kategorije. To je osobni rat između dva borca koji predstavljaju dva različita pola regionalne scene: aktualnog prvaka Đanija Barbira i izazivača, domaće zvijezde Aleksandra "Jokera" Ilića. Njihov sukob tinja već godinama, potpaljivan medijskim prepucavanjima i prozivkama koje su stvorile narativ s najvećim nabojem u povijesti FNC-a. Za Barbira, šampiona iz zagrebačkog American Top Teama, ovo je ultimativni test. Pobjeda na neprijateljskom terenu, pred tisućama navijača koji će zdušno biti protiv njega, značila bi definitivnu potvrdu njegove dominacije i statusa neupitnog kralja kategorije.

"Gostujući teren mi nije pritisak. To pozitivno utječe na mene", hladnokrvno je poručio Barbir na konferenciji za medije, pokazujući mentalnu čvrstinu potrebnu za ovakav izazov.

S druge strane kaveza stoji Ilić, prekaljeni veteran i jedan od najpopularnijih boraca s ovih prostora. "Joker" se vraća u svoju Arenu s jednim ciljem, oduzeti pojas mladom prvaku i dokazati da je, unatoč godinama, i dalje klasa za sebe.

"Ovaj event je bilo nezamislivo da se dogodi bez ove borbe. Bio sam neizostavan dio ove priče", izjavio je Ilić, svjestan svoje uloge u stvaranju ovog spektakla. Na konferenciji za medije nije štedio riječi, a posebno se osvrnuo na priču da su Barbira u djetinjstvu zvali "Đani Cro Cop".

"Čuo sam da su Đanija u vrtiću zvali Đani Cro Cop. Kakve su to gluposti. Njega su s tri godine zvali Cro Cop. Pa to je glupost, Cro Copovo ime se ne smije tako koristiti, to hrvatska država mora zakonom zabraniti", ispalio je Ilić u svom stilu u srijedu na konferenciji za medije u Beogradu, dodatno podižući tenzije. Što se tiče same borbe, Ilić očekuje da će Barbir pokušati iskoristiti svoje hrvačke vještine.

"Protiv mene nitko ne želi razmjenu. Što se mene tiče, borba će biti na nogama, morat će se namučiti i drago mi je da svi podcjenjuju moje hrvanje". Beograd čeka kaos, a ova dva borca spremna su ga isporučiti.

