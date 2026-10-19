Premijera FNC-a u Sjevernoj Makedoniji: Eskiev brani titulu protiv 'Skull Crusher' Bojkovića!

Nezaboravna borilačka noć u Zagrebu je iza nas, a već slijede nova uzbuđenja jer FNC prvi put stiže u Skoplje. FNC 34 održat će se u subotu, 24. listopada u sportskom centru Boris Trajkovski, a gledatelji će ga moći pratiti i putem platforme Voyo od 19 sati.

Nakon Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Austrije i Njemačke, sada makedonsku publiku čeka spektakl koji će pružiti velika imena MMA-a. Putem platforme Voyo i ovoga puta gledatelji će moći uživati u dvobojima u subotu, 24. listopada od 19 sati.

U glavnoj borbi večeri za naslov prvaka u lakoj kategoriji gledatelji će prisustvovati velikom srazu između aktualnog prvaka, njemačkog borca Loma-Alija Eskieva (24-7-0) i srpske MMA zvijezde Marka 'Skull Crushera' Bojkovića (10-2-0), koji kreće po najveću pobjedu karijere i titulu. Borba će biti vrhunac večeri kojom FNC otvara novo veliko poglavlje regionalnog borilačkog sporta.