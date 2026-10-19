Premijera FNC-a u Sjevernoj Makedoniji: Eskiev brani titulu protiv 'Skull Crusher' Bojkovića!

Nezaboravna borilačka noć u Zagrebu je iza nas, a već slijede nova uzbuđenja jer FNC prvi put stiže u Skoplje. FNC 34 održat će se u subotu, 24. listopada u sportskom centru Boris Trajkovski, a gledatelji će ga moći pratiti i putem platforme Voyo od 19 sati.
Nakon Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Austrije i Njemačke, sada makedonsku publiku čeka spektakl koji će pružiti velika imena MMA-a. Putem platforme Voyo i ovoga puta gledatelji će moći uživati u dvobojima u subotu, 24. listopada od 19 sati.
U glavnoj borbi večeri za naslov prvaka u lakoj kategoriji gledatelji će prisustvovati velikom srazu između aktualnog prvaka, njemačkog borca Loma-Alija Eskieva (24-7-0) i srpske MMA zvijezde Marka 'Skull Crushera' Bojkovića (10-2-0), koji kreće po najveću pobjedu karijere i titulu. Borba će biti vrhunac večeri kojom FNC otvara novo veliko poglavlje regionalnog borilačkog sporta.
Lom-Ali Eskiev je kompletni borac koji se izvrsno snalazi u borbi na nogama, kao i na parteru. No ako se nađe pod pritiskom boraca od prve sekunde i prepusti inicijativu protivniku, mogao bi biti u problemima. S druge strane, tu je regionalna zvijezda; srpski borac Marko 'Skull Crusher' Bojković, sa savršenim FNC omjerom. Bojković je eksplozivan udarač koji dovršava suparnika kada osjeti da je ovaj u nevolji. No Bojković će morati znati rasporediti snagu ako se meč u kavezu odulji.
Bogat glavni program donosi i nastupe domaćih uzdanica i međunarodnih zvijezda. U sklopu 101 kg Ultimate Boxing programa domaći borac Toshe Cvetkov (2-0-0) ulazi u kavez protiv iskusnog srpskog boksača Miljana Rovčanina. U catchweight okršaju do 81,5 kg makedonski UFC veteran Alen Amedovski (8-4-0) vraća se pred domaće navijače protiv prekaljenog španjolskog borca Tata Primere (22-16-0).
U velter kategoriji do 77 kg neporaženi srpski borac Khanbulat Irisbiev (3-0-0) traži nastavak pobjedničkog niza protiv čvrstog Austrijanca Antonija Budimira (6-2-0). Srednja kategorija do 84 kg donosi dvoboj u kojem Nemanja Nikolić (10-1-1) ulazi u kavez protiv bugarskog nokautera Jivka Stoimenova (13-6-1).
U lakoj kategoriji do 70 kg neporaženi moldavski borac Gheorghe Balaur (5-0-0) ide na opasnog Grka Anastasiosa Chatzigeorgiadisa (8-2-1). U catchweight dvoboju domaći Dino Starčević (5-1-0) pred makedonskim navijačima ulazi u borbu protiv srpskog borca Nikole Đurđeva (7-4-0), dok će u bantam kategoriji do 61 kg gruzijski borac Bondo Kikadze (8-5-1) odmjeriti snage protiv neporaženog Austrijanca Eliasa Erbera (2-0-0).
MMA večer uživo iz SC-a Boris Trajkovski možete pratiti u subotu, 24. listopada u 19 sati na platformi Voyo!