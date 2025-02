Prvi FNC spektakl u 2025. stiže u Zadar - Batur vs. Andryszak, Bakočević vs. Ražov, Trušček vs. Vladimir

U novoj godini FNC je potpisao nove ugovore s respektabilnim borcima, a to su: Nijemac ruskog podrijetla Alexander Soldatkin, poljski legendarni MMA borac Michal Kita, koji je u KSW-u nastupio 10 puta, zatim bivši UFC borci, Britanac Tom Breese i Amerikanac Jeremy Kimball, Bellator borac Britanac Andrew Fisher, Poljak Cezary Oleksiejczuk i bosanskohercegovački borac Benjamin Šehić. FNC pronalazi i mlade snage poput Antuna Killera' Račića, Jure Jurića, Benjamida Ajda te, naravno, kreće dalje organizirajući nezaboravne spektakle! Upravo takav veliki događaj, FNC 21 održat će se 15. veljače u dvorani Krešimira Ćosića, na Višnjiku u Zadru! Očekuje nas niz uzbudljivih borbi od kojih je teško izabrati najbolji dio. No ipak, glavna borba večeri bit će Martin Batur (33, 9-3), koji će se u svom gradu boriti protiv poljskog borca, prvaka FEN-a Michaa Andryszaka (27-11), koji je prošle godine izgubio od prvaka teške kategorije Ivana Vitasovića (32, 13-6-1). Dvije legende MMA scene Ivica 'Terror' Trušček i Ivan Vladimir odmjerit će snage u bare knuckle boksu, baš kao i legendarni Vaso Bakočević protiv domaćeg borca Petra Ražova. Antun Killer' Račić (34, 27-12-1) protivnik je britanskom borcu Andrewu Fisheru (39, 19-10-1), koji se natjecao u Bellatoru i Oktagonu, dok bivši UFC borac, Britanac Tom Breese (33, 19-5) i prvak FEN-a Cezary Oleksiejczuk (25, 14-3) ulaze u kavez jedan protiv drugog.

No krenimo redom. Dvojicu povratnika u FNC obitelj čeka međusobni dvoboj. Zadranin Luka Ceranja (24, 1-1) borit će protiv Luke Milidragovića (25, 3-1) u lakoj kategoriji. Borac dubrovačkog Gladijatora Luka Milidragović vraća se u kavez Fight Nation Championshipa protiv Ceranja, koji je ponovno u FNC-u nakon godinu i pol.

U srednjoj kategoriji dvojica mladih boraca dobit će priliku da se dokažu; Jure Jurić (27, 1-0) i slovenski borac Benjamin Ajd (1-0).

U lakoj kategoriji, nakon pobjede u Puli, pobjednika prve sezone 'Fight of Nations' reality showa Marka Ančića (21, 1-0) čeka novi izazov u karijeri protiv njemačkog borca Samija Zarabija (24, 4-2), koji bilježi pobjedu u Oktagonu u perolakoj kategoriji.

U borbi do 75 kg Vaso 'Psycho' Bakočević (35, 5-0) ide po šestu pobjedu u boksu bez rukavica protiv domaćeg borca Petra Ražova (24, 2-0), koji uz dvije pobjede ima i jednu na King Of The Streetsu.