Stipe Miočić dolazi na FNC 24 u Zagreb: Prijenos ekskluzivno pratite na platofrmi Voyo

"Spremili smo veliko iznenađenje koje dosad nije bilo objavljeno. Na FNC 24 eventu gostovat će Stipe Miočić, bivši UFC prvak. Stipe dolazi pod pokroviteljstvom našeg glavnog sponzora, a svi fanovi koji dođu na event imat će priliku upoznati ga. Miočić je bio oduševljen kada je vidio što sve FNC radi. Gledao je FNC u Zadru i tada je izrazio želju da dođe, a ovo je sada potvrda te želje."

Dražen Forgač najavio je važnu vijest na press konferenciji uoči FNC 24 događanja koje će se održati u petak u Hiltonu. Naime, Stipe Miočić, najveći teškaš u povijesti UFC-a, dolazi u Zagreb i bit će poseban gost FNC 24 eventa, a ekskluzivan prijenos 6. rujna u subotu pogledajte na platformi Voyo .

Dražen Forgač nedavno je otkrio kako su prodajom ulaznica premašili dosadašnji rekordni "gate", odnosno, FNC nikada nije zaradio više od prodaje ulaznica za jedan event. O tome je Forgač govorio na konferenciji za medije.

"Event je definitivno nadmašio sve prethodne po mnogim parametrima. Prvenstveno po prodaji karata, što je uvijek najvidljivije. Iznenađujuće je koliko su brzo rasprodane. Još ima nekoliko karata za gornji prsten Arene. 'Gate' je najveći do sada, što pokazuje da interes publike raste, a rezultat toga je i 'fight card' koji imamo. Teško da može bolje, četiri borbe za titulu, 12 borbi za koje ne možemo predvidjeti koja će biti najbolja," rekao je "Forgy", a zatim dodao:

"Većina tih borbi definitivno je kandidat za najbolju borbu večeri. Naš sponzor dodijelit će nagradu za najbolju borbu večeri u iznosu od 10 tisuća eura, što će biti najveći iznos za taj bonus do sada."