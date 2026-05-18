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Formula 1

Blažičko iznenađen, ali i zadovoljan uoči Kanade: 'Zadržat ću se na jednom kriteriju, meni baš paše tako!'

Nakon uzbudljivog Miamija, Formula stiže u Kanadu! Kanadski vikend gledatelje očekuje od 22.-24. svibnja na RTL-u i platformi Voyo! Ne propustite u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 21.20 sati, a utrka od 22 sata uživo na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
18.05.2026 11:35

RTL-ov stručni komentator Neven Novak zadovoljan je viđenim u Miamiju - gdje se nastavila sezona odličnih, neizvjesnih utrka. "Zbog specifičnosti staze, koja je laka za skupljanje energije, u biti nismo vidjeli koliko će promijenjena pravila utjecati na utrkivanje", otkrio je Novak i dodao da od Kanade očekuje odličnu utrku i veliki spektakl! "Očekujem Formulu u svom punom sjaju, od utrkivanja na stazi do raznih tračeva i zakulisnih igara", zaključio je Novak.

Formula na RTL-u
Formula na RTL-u FOTO: RTL

Blažičko ističe da ga je iznenadila treća u nizu pobjeda Kimija Antonelija! "Kanada je drugačija staza, često ne prašta, bolidi otkazuju, rubnici su visoki, a tu je i slavni 'wall of champions' na kojem bi ove godine moglo biti jako puno otisaka", jasan je Ivica Blažičko. "Sezonu možemo ocjenjivati po cijelom nizu kriterija, a ja ću se zadržati samo na jednom i to onom koji stvara kontroverze, ali silno utječe na zanimljivost utrka. Naime, objavljeni su podaci o pretjecanjima na prve četiri utrke i u odnosu na prošlu sezonu na svim utrkama broj pretjecanja je dvostruko ili čak i više veći! Eto, meni baš paše tako", kroz smijeh komentirao Blažičko.

Formula na RTL-u
Formula na RTL-u FOTO: RTL

Svaki novi vikend bolji je od prethodnog - smatra RTL-ov stručni komentator Ante Vetma. "Sezona je započela s velikim kontroverzama oko tehničkih pravila, ali šire gledajući - i oko pitanja što bi Formula uopće trebala biti. Sad se ta bura smiruje, elektrifikacija se obuzdava, a vozači će opet moći raditi ono što najbolje rade - voziti na granicama mogućeg. Od četiri trkaća vikenda ove godine svaki idući je bio bolji od prethodnog, a očekujem da se taj trend nastavi jer je Kanada prava vozačka staza koja nam sigurno donosi novi moderni klasik", najavljuje Vetma.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u' od 21.20 sati, a utrka od 22 sata - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak, 22. svibnja slobodni trening uživo od 18.30 na RTL2 i platformi Voyo.

Petak, 22. svibnja sprint kvalifikacije uživo od 22.30 na RTL2 i platformi Voyo.

Subota, 23. svibnja sprint utrka uživo od 18 sati na RTL2 i platformi Voyo.

Subota, 23. svibnja kvalifikacije uživo od 22 sata na RTL2 i platformi Voyo.

formula 1
Formula 1

Kada i gdje gledati uzbudljivi vikend Formule 1 u Kanadi?

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