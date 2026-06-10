Blažičko nakon Monaca: 'Bila je to najspektakularnija procesija sezone'

RTL-ov stručni komentator Ivan Blažičko uvjeren je u jedno - "Monaco je ponovno donio 'procesiju', ali bila je to najspektakularnija procesija sezone". Blažičko najavljuje i da je Barcelona dnevni boravak Formule pa nas ne bi trebala očekivati prevelika iznenađenja.

"Hamilton se tiho izjednačio na vrhu po broju postolja sa Sennom, Antonelli je postao najmlađi pobjednik na ulicama kneževine u povijesti, a doznali smo i da Monegaške ceste nemaju najbolju službu asfaltiranja", sumira dojmove Blažičko. S druge strane, dodaje, stazu u Barceloni poznaju sve momčadi do posljednjeg i najmanjeg rubnika.