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Formula 1

Blažičko nakon Monaca: 'Bila je to najspektakularnija procesija sezone'

Glamurozna utrka u Monacu je završila, a sada je na redu Barcelona! Utrka gledatelje očekuje od 12.-14. lipnja na RTL-u i platformi Voyo! Ne propustite u nedjelju - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sati na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
10.06.2026 11:03

RTL-ov stručni komentator Ivan Blažičko uvjeren je u jedno - "Monaco je ponovno donio 'procesiju', ali bila je to najspektakularnija procesija sezone". Blažičko najavljuje i da je Barcelona dnevni boravak Formule pa nas ne bi trebala očekivati prevelika iznenađenja.

"Hamilton se tiho izjednačio na vrhu po broju postolja sa Sennom, Antonelli je postao najmlađi pobjednik na ulicama kneževine u povijesti, a doznali smo i da Monegaške ceste nemaju najbolju službu asfaltiranja", sumira dojmove Blažičko. S druge strane, dodaje, stazu u Barceloni poznaju sve momčadi do posljednjeg i najmanjeg rubnika.

Formula 1
Formula 1 FOTO: RTL

"Vrlo je izgledno da ćemo vidjeti puno novih aero rješenja na bolidima, a sigurno će biti i više pretjecanja nego u Monacu. Očekujem pobjedu Mercedesa, ali hoće li se pobjednik zvati Kimi?", zapitao se Blažičko i dao sjajan uvod u vikend pred nama.

I ove nedjelje gledatelje utrka Formule očekuje od 15, a emisija 'Formula na RTL-u' od 14 sati.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sata - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - Prvi slobodni trening - 13:30 – 14:35 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - Drugi slobodni trening - 17:00 – 18:00 na RTL2 i platformi Voyo!

Subota – Treći slobodni trening - 12:30 – 13:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: Subota, 16:00 – 17:00 na RTL2 i platformi Voyo!

formula 1
Formula 1

Gdje i kada gledati uzbudljivi vikend Formule 1 u Barceloni?

Formula 1

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