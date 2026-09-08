Blažičko nakon spektakla u Italiji najavljuje Madrid i otkriva: 'Ne zaboravimo, Monza je povijesni trenutak za praćenje Formule u Hrvatskoj'

Ekipa emisije 'Formula na RTL-u' vodi gledatelje u Madrid, na posljednju europsku utrku Formule! Ne propustite 'Formula na RTL-u' od 14, a utrka od 15 sati uživo na RTL-u u nedjelju, 13. rujna

Veliki spektakl u Monzi donio nam je novog junaka Italije, Andrea Kimi Antonelli bacio je u trans više od 150 tisuća navijača okupljenih u nedjelju uz legendarnu stazu - ocjenjuje Ivica Blažičko! "Iako je na tribinama prevladavala crvena boja i strastveno se navijalo za talijanski mit, za Ferrari, debakl momčadi iz Maranella zaboravljen je u trenutku kada se, jureći s 19. startne pozicije, mlađahni Antonelli priključio vodećoj petorci. A kada je pod VSC-om Mercedes pozvao njega u boks po nove gume, a vodećeg Russella su ostavili na stazi, bilo je samo pitanje trenutka kada će se Kimi probiti na sam vrh", ocjenjuje Blažičko.

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"Što se ove sezone tiče, potezima u Monzi Mercedes je jasno skotrljao Russella niz štenge za ovu sezonu i sada samo serija golemih pogrešaka može odnijeti prvi naslov Antonelliju. Za Monzu smo znali da će biti parada pretjecanja, samo Kimi ih je izveo 26 na putu do pobjede, a sada nas čeka, nakon dugo vremena, potpuno nepoznati teritorij. Madring, nova staza za VN Španjolske, već na prvi pogled budi zazubice fanova Formule", otkriva RTL-ov stručni komentator. Dijelom hibridna, kombinacija ulične staze i dijela koji je baš građen za utrke, s nevjerojatnim zavojem La Monumental, dugačkim 548 metara uz 24 % nagiba, te činjenicom da je s ukupno 22, Madring staza s najvećim brojem zavoja u kalendaru, sve upućuje na novi, ali bitno drugačiji spektakl. Tih 22 zavoja morali bi mnogo lakše zadovoljiti glad za energijom ove generacije bolida, a najave kažu da postoji čak nekoliko mjesta za pretjecanje. No, tek treba otkriti sve tajne i zamke nove staze u Madridu, a sve ćete to moći u izravnim prijenosima na RTL-u, već od petka. I ne zaboravimo, Monza je označila i povijesni trenutak za medijsko praćenje Formule u Hrvatskoj. Cijela uvodna emisija realizirana je uživo s grida, a uz tehničku ekipu, briljantan posao su u Italiji odradili Antonio Vuksanović i Ante Vetma", zaključuje Blažičko.

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RTL-ova ekipa sprema se za polazak u Madrid, a tamo će o svemu uživo izvještavati reporterka RTL-a Danas - Nikolina Matošević! "Sada je ovo moja već druga utrka. Prva je bila Mađarska, tako da je sama priprema sada ipak nešto lakša, ali uzbuđenje nije ništa manje, dapače. Madrid je potpuno nova staza i upravo ono što me najviše veseli. Formula se u kraljevski grad vraća nakon čak 45 godina, što znači da ni momčadi, ni vozači, a ni mi koji pratimo sport iz novinarske perspektive zapravo ne znamo u potpunosti što nas čeka. Sve je novo, moderno i dosad neviđeno. Staza je hibridna i donosi potpuno drugačiji koncept, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se momčadi snaći, koji će bolid najbolje odgovoriti na izazove staze i tko će se najbrže prilagoditi. Upravo zato mislim da Madrid može biti jako zanimljiv i nepredvidiv vikend", otkrila je Nikolina. Očekuje se pravi spektakl i na stazi i izvan nje. "Madrid je grad koji sam po sebi ima nevjerojatnu energiju, a Formula se vraća u velikom stilu. Dodatnu dimenziju svemu daje i Real Madrid, jedan od sponzora Madringa, pa se očekuje dolazak brojnih velikih sportskih imena i poznatih osoba. Meni je kao novinarki posebno zanimljivo što ne idem samo izvještavati o još jednoj utrci, nego praktički svjedočim početku nečeg novog. Madrid bi mogao biti primjer neke nove ere ovog sporta - spoj vrhunskog sporta, tehnologije, spektakla i svega što Formula danas predstavlja", zaključila je Matošević. Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u nedjelju od 14, a utrka od 15 sati - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

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