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Formula 1

Blažičko otkrio: 'Gdje će i hoće li sljedeće sezone voziti Max Verstappen? Svijet Formule čeka odgovor'

Formula stiže u Belgiju, vozači dolaze u šume Ardena na stazu koju, kaže Ivica Blažičko, vole, a posebno cijene i obožavatelji ovog sporta. Ne propustite - 'Formula na RTL-u' u nedjelju od 14 sati, a utrka od 15 sati na RTL-u!

RTL.hr
13.07.2026 14:15

RTL-ov stručni komentator Ivan Blažičko najavljuje spektakl u Belgiji i otkriva goruće pitanje u svijetu Formule. "Europska epopeja F1 se nastavlja, nakon Silverstonea karavana odlazi u šume Ardena na stazu koju vole vozači, a posebno cijene i obožavatelji Formule. Velika nagrada Belgije dolazi nakon što je, drugi put ove sezone, Ferrari odnio pobjedu ispred Mercedesa i sada je pitanje može li se društvo iz Maranella ozbiljno uključiti u borbu za naslov", zapitao se Blažičko.

Formula na RTL-u
Formula na RTL-u FOTO: RTL

U Belgiji je, dodaje RTL-ov stručni komentator, Ferrari povijesno najuspješnija momčad s 18 pobjeda, ali posljednja je bila 2019. godine. "Međutim, iako su ostale još dvije utrke do ljetnog odmora, tema koja je zasjenila sve analize Silverstonea i najave Belgije, obično se dogodi u sezoni kiselih krastavaca, kada nema utrka. Sada je tri tjedna uranila. Gdje će i hoće li sljedeće sezone voziti Max Verstappen, pitanje je na koje svijet Formule čeka odgovor. Možda ga doznamo u prijenosima sa Spa Francorchampsa u programu RTL-a", zaključio je Blažičko.

Formula na RTL-u
Formula na RTL-u FOTO: RTL

Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u nedjelju od 14, a utrka od 15 sati - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - prvi slobodni trening od 13.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - drugi slobodni trening od 17 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Subota - treći slobodni trening od 12.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: subota od 16 sati na RTL2 i platformi Voyo!

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