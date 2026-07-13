Blažičko otkrio: 'Gdje će i hoće li sljedeće sezone voziti Max Verstappen? Svijet Formule čeka odgovor'

RTL-ov stručni komentator Ivan Blažičko najavljuje spektakl u Belgiji i otkriva goruće pitanje u svijetu Formule. "Europska epopeja F1 se nastavlja, nakon Silverstonea karavana odlazi u šume Ardena na stazu koju vole vozači, a posebno cijene i obožavatelji Formule. Velika nagrada Belgije dolazi nakon što je, drugi put ove sezone, Ferrari odnio pobjedu ispred Mercedesa i sada je pitanje može li se društvo iz Maranella ozbiljno uključiti u borbu za naslov", zapitao se Blažičko.

U Belgiji je, dodaje RTL-ov stručni komentator, Ferrari povijesno najuspješnija momčad s 18 pobjeda, ali posljednja je bila 2019. godine. "Međutim, iako su ostale još dvije utrke do ljetnog odmora, tema koja je zasjenila sve analize Silverstonea i najave Belgije, obično se dogodi u sezoni kiselih krastavaca, kada nema utrka. Sada je tri tjedna uranila. Gdje će i hoće li sljedeće sezone voziti Max Verstappen, pitanje je na koje svijet Formule čeka odgovor. Možda ga doznamo u prijenosima sa Spa Francorchampsa u programu RTL-a", zaključio je Blažičko.

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