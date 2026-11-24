Velika je tema, kaže Blažičko, još od ranog proljeća bila hoće li biti završnice u Kataru i Abu Dhabiju. "Imola nije bila samo varka, staza se uistinu pripremala za slučaj otkaza srednjeg Istoka, no prije desetak dana potvrđeno je da od finala u Italiji neće biti ništa", prognozira Blažičko.

Nekoliko tema, dodaje, iskače u prvi plan uoči novog vikenda Formule. "Nekoliko tema iskače odmah u prvi plan – obračun Verstappen – Russell, za sada verbalni, zagrijava atmosferu i ne treba sumnjati da će se u nekom trenutku preseliti i na stazu. Max je javno ponizio Russella, nije mu ostavio ni mrvu prostora za izlike. Samo veliki potezi i trijumfi na stazi mogu Russellu vratiti djelić dostojanstva. Ništa manje vruće nije u Ferrariju u kojem bukti rat Hamilton – Leclerc, a žrtva će, vjerojatno, biti Fred Vasseur koji nije uspio zadržati stvari pod kontrolom", komentira Blažičko.

Par riječi posvetio je RTL-ov stručni komentator i sportu. "Red Bull i McLaren dijeli tek devet bodova. Razlika između biti treći ili četvrti u prvenstvu mjeri se u desecima milijuna dolara pa će momčadski obračun svakako biti u središtu pozornosti. Iako tvrde da je nevažno tko je drugi među vozačima, Verstappen, Hamilton, Russell i Norris ipak imaju svoju agendu, a biti drugi ipak zvuči bolje nego biti peti", jasan je Blažičko.

"A nakon sulude kocke u Las Vegasu s više od tristo pretjecanja i 35 promjena u vodstvu utrke, na Lusailu ćemo opet paziti kako izgledaju gume na bolidima. Na prve tri utrke vidjeli smo razne probleme – mehanička oštećenja, ekstremnu potrošnju pa je Pirelli u suradnji s FIA-om donio odluku o ograničenju broja krugova na jednom setu. Lanjskih 25 krugova sada je povećano na 27, a budući da se vozi 57 krugova, svi će morati dva puta u boks. Prema tome, možda neće biti sumanuto kao u Vegasu, ali sigurno će biti vruće u Kataru", zaključio je Blažičko.

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