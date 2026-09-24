Gdje i kada gledati 'Formulu 1' u Azerbajdžanu?

Ekipa emisije 'Formula na RTL-u' vodi gledatelje u Azerbajdžan, gdje se održava nova utrka Formule. Ovoga puta, obožavatelje Formule očekuje nešto drugačiji ritam - treninzi kreću u četvrtak, kvalifikacije u petak, a sama utrka zakazana je za subotu u 13 sati na RTL-u! Ne propustite, 'Formula na RTL-u' od 12, a utrka od 13 sati - u subotu, 26. rujna!

Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u subotu od 12, a utrka od 13 sati - na RTL-u i platformi Voyo!

Četvrtak - prvi slobodni trening od 10.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Četvrtak - drugi slobodni trening od 14 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - treći slobodni trening od 10.30 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - kvalifikacije od 14 sati na RTL2 i platformi Voyo!