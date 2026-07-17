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Formula 1

Gdje i kada gledati ludi vikend Formule 1 u Belgiji?

Formula stiže u Belgiju, vozači dolaze u šume Ardena na stazu koju, kaže Ivica Blažičko, vole, a posebno cijene i obožavatelji ovog sporta

RTL.hr
17.07.2026 11:24

Ne propustite - 'Formula na RTL-u' u nedjelju od 14 sati, a utrka od 15 sati na RTL-u!

RTL-ov stručni komentator Ivan Blažičko najavljuje spektakl u Belgiji i otkriva goruće pitanje u svijetu Formule. "Europska epopeja F1 se nastavlja, nakon Silverstonea karavana odlazi u šume Ardena na stazu koju vole vozači, a posebno cijene i obožavatelji Formule. Velika nagrada Belgije dolazi nakon što je, drugi put ove sezone, Ferrari odnio pobjedu ispred Mercedesa i sada je pitanje može li se društvo iz Maranella ozbiljno uključiti u borbu za naslov", zapitao se Blažičko.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u nedjelju od 14, a utrka od 15 sati - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - prvi slobodni trening od 13.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - drugi slobodni trening od 17 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Subota - treći slobodni trening od 12.30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: subota od 16 sati na RTL2 i platformi Voyo!

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